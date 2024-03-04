Житель Екатеринбурга путем обмана забрал более, чем у 300 граждан 80 млн рублей

Мошенник из Екатеринбурга похитил у граждан 80 млн рублей

46-летний мужчина из Екатеринбурга под видом «инвестиций» забирал у граждан крупные суммы денег. Мошенничеством он занимался с октября 2020 года по август 2021 года.