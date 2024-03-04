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Мошенник из Екатеринбурга похитил у граждан 80 млн рублей

Житель Екатеринбурга путем обмана забрал более, чем у 300 граждан 80 млн рублей

4 марта 2024, 11:56
Фото: 1MI

Мошенник из Екатеринбурга похитил у граждан 80 млн рублей

46-летний мужчина из Екатеринбурга под видом «инвестиций» забирал у граждан крупные суммы денег. Мошенничеством он занимался с октября 2020 года по август 2021 года.

Екатеринбуржец убеждал потерпевших переводить деньги на определенные счета в качестве инвестиций в выкуп ниже рыночных цен активов нерентабельных компаний под гарантии крупных доходов.

При этом выплаты пострадавшим людям делались за счет новых привлекаемых клиентов. Сотрудникам полиции через некоторое время удалось установить личность афериста и задержать его, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, под которым обвиняемый будет находиться до судебного решения. После завершения следствия материалы дела были отправлены в суд.

Напомним, в Свердловской области мошенники представляются жертвам сотрудниками спецслужб и убеждают их брать кредиты под угрозой госизмены.

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