Житель Екатеринбурга путем обмана забрал более, чем у 300 граждан 80 млн рублей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Екатеринбуржец убеждал потерпевших переводить деньги на определенные счета в качестве инвестиций в выкуп ниже рыночных цен активов нерентабельных компаний под гарантии крупных доходов.
При этом выплаты пострадавшим людям делались за счет новых привлекаемых клиентов. Сотрудникам полиции через некоторое время удалось установить личность афериста и задержать его, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, под которым обвиняемый будет находиться до судебного решения. После завершения следствия материалы дела были отправлены в суд.
Напомним, в Свердловской области мошенники представляются жертвам сотрудниками спецслужб и убеждают их брать кредиты под угрозой госизмены.