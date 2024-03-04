Житель Верхней Пышмы скончался по дороге в больницу

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По словам источника, мужчина упал замертво, пишет Ура.ру. Прохожие заметили это и вызвали скорую. Скончался 60-летний пациент по дороге в медучреждение.
Отмечается, что все это происходило на улице Орджоникидзе около восьми часов утра. В СК отметили, что сообщений о том, что смерть может носить криминальный характер, у них нет.
Ранее сообщалось, что тагильчане обвиняют докторов Демидовской больницы в смерти родственника. Умершему мужчине 52 года. Он умер в ночь после того, как ему отказали в госпитализации. В больницу он поступил с синеющей кожей, утверждают родные.