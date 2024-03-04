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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Пенсионер скончался по дороге в больницу в Верхней Пышме

Житель Верхней Пышмы скончался по дороге в больницу

4 марта 2024, 10:23
Фото: 1MI

Пенсионер скончался по дороге в больницу в Верхней Пышме

В Верхней Пышме по дороге в больницу умер пенсионер. Это случилось утром 4 марта.

По словам источника, мужчина упал замертво, пишет Ура.ру. Прохожие заметили это и вызвали скорую. Скончался 60-летний пациент по дороге в медучреждение.

Отмечается, что все это происходило на улице Орджоникидзе около восьми часов утра. В СК отметили, что сообщений о том, что смерть может носить криминальный характер, у них нет.

Ранее сообщалось, что тагильчане обвиняют докторов Демидовской больницы в смерти родственника. Умершему мужчине 52 года. Он умер в ночь после того, как ему отказали в госпитализации. В больницу он поступил с синеющей кожей, утверждают родные.

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#Происшествия#Больница#Смерть#Пенсионер#Скорая помощь#Верхняя Пышма#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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