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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Жители Нижнего Тагила могут купить лишь 10 кв.м жилплощади в Москве

Жители Нижнего Тагила купят только 10 кв. м жилплощади в Москве после продажи квартиры

4 марта 2024, 12:59
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила могут купить лишь 10 кв.м жилплощади в Москве

Жителю Нижнего Тагила при переезде в Москву вырученных от продажи квартиры в родном городе средств хватит на небольшую комнату в коммуналке.

Аналитики портала «Мир квартир» проанализировали соотношение стоимости жилья в Москве и 69 крупных городах России. Самый большой разрыв в стоимости квадратного метра с Москвой оказался у Нижнего Тагила.

При средней стоимости тагильской «однушки» в 3 млн 276 тысяч рублей при переезде человек сможет купить лишь 10 кв.м в Москве. Стоимость «квадрата» в столице составляет в среднем 326 тысяч рублей. Таким образом, Нижний Тагил находится на самой нижней, 69-й строчке, рейтинга доступности жилья в Москве.

В самом выигрышном положении оказались жители Сочи, которые могут продать свою однокомнатную квартиру за 11,5 млн рублей. В Москве сочинцы приобретут примерно схожее по параметрам жилье площадью 35 кв. м. Чуть меньшую по площади квартиру, 33 «квадрата», смогут позволить себе жители Санкт-Петербурга.

Екатеринбург занял 19-ю строчку рейтинга: его жители при переезде в Москву смогут позволить себе крохотную студию чуть более 19 кв. м.

Ранее в Нижнем Тагиле 14 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий.

#Экономика#Нижний Тагил#Жилье#Москва#Стоимость#Переезд#Квадратный метр#Недвижимость#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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