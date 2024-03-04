Жители Нижнего Тагила купят только 10 кв. м жилплощади в Москве после продажи квартиры

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Аналитики портала «Мир квартир» проанализировали соотношение стоимости жилья в Москве и 69 крупных городах России. Самый большой разрыв в стоимости квадратного метра с Москвой оказался у Нижнего Тагила.
При средней стоимости тагильской «однушки» в 3 млн 276 тысяч рублей при переезде человек сможет купить лишь 10 кв.м в Москве. Стоимость «квадрата» в столице составляет в среднем 326 тысяч рублей. Таким образом, Нижний Тагил находится на самой нижней, 69-й строчке, рейтинга доступности жилья в Москве.
В самом выигрышном положении оказались жители Сочи, которые могут продать свою однокомнатную квартиру за 11,5 млн рублей. В Москве сочинцы приобретут примерно схожее по параметрам жилье площадью 35 кв. м. Чуть меньшую по площади квартиру, 33 «квадрата», смогут позволить себе жители Санкт-Петербурга.
Екатеринбург занял 19-ю строчку рейтинга: его жители при переезде в Москву смогут позволить себе крохотную студию чуть более 19 кв. м.
Ранее в Нижнем Тагиле 14 семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий.