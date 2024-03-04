Жители Нижнего Тагила купят только 10 кв. м жилплощади в Москве после продажи квартиры

При средней стоимости тагильской «однушки» в 3 млн 276 тысяч рублей при переезде человек сможет купить лишь 10 кв.м в Москве. Стоимость «квадрата» в столице составляет в среднем 326 тысяч рублей. Таким образом, Нижний Тагил находится на самой нижней, 69-й строчке, рейтинга доступности жилья в Москве.