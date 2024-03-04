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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Спрос на китайский автопром в Свердловской области подрос до 30%

Жители Свердловской области выбирают «китайцев»: спрос на авто из КНР достиг 30%

4 марта 2024, 09:55
Фото: 1MI

Спрос на китайский автопром в Свердловской области подрос до 30%

В январе 30% всех запросов о покупке автомобиля на популярном онлайн-ресурсе в Свердловской области пришлись на автомобили из Поднебесной.

Свердловчане все чаще выбирают китайский автопром: в январе 2024 года спрос на популярные модели из КНР вырос до 30% в общей доле всех запросов о покупке транспортных средств на Авито.Авто. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-ресурса.

За минувший год спрос на автомобили из Поднебесной вырос сразу на 324%, а количество объявлений о продаже «китайцев» — на 294%. 56% всех объявлений о продаже на Авито.Авто приходится на популярные китайские легковушки.

Таким образом, подчеркивают эксперты онлайн-площадки, жители Свердловской области отнюдь не разочарованы качеством китайского автопрома: спрос остается устойчиво высоким и демонстрирует рост.

Можно предположить, что покупатели признали в китайском автопроме достойную замену брендам, ушедшим с российского рынка, — говорится в пресс-релизе Авито.

Наибольшей популярностью среди жителей Свердловской области пользуется Geely. Средняя стоимость модели — 2 млн 905 тысяч рублей, 18% от общего спроса. На втором месте — бренд Chery стоимостью 3 млн 60 тысяч рублей, 13% от общего спроса.

Замыкает тройку лидеров Changan: 2 млн 710 тысяч рублей и 10,4% в доле спроса.

В начале февраля из Китая в Екатеринбург прибыла крупная партия автомобилей.

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#Общество#Свердловская область#Стоимость#Китай#Популярность#Спрос#Автопром#Новые автомобили#Екатеринбург#Автомобили#Дарья Бобровицкая
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