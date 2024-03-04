Жители Свердловской области выбирают «китайцев»: спрос на авто из КНР достиг 30%

Свердловчане все чаще выбирают китайский автопром: в январе 2024 года спрос на популярные модели из КНР вырос до 30% в общей доле всех запросов о покупке транспортных средств на Авито.Авто. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-ресурса.