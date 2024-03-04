Жители Свердловской области выбирают «китайцев»: спрос на авто из КНР достиг 30%

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Свердловчане все чаще выбирают китайский автопром: в январе 2024 года спрос на популярные модели из КНР вырос до 30% в общей доле всех запросов о покупке транспортных средств на Авито.Авто. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-ресурса.
За минувший год спрос на автомобили из Поднебесной вырос сразу на 324%, а количество объявлений о продаже «китайцев» — на 294%. 56% всех объявлений о продаже на Авито.Авто приходится на популярные китайские легковушки.
Таким образом, подчеркивают эксперты онлайн-площадки, жители Свердловской области отнюдь не разочарованы качеством китайского автопрома: спрос остается устойчиво высоким и демонстрирует рост.
Можно предположить, что покупатели признали в китайском автопроме достойную замену брендам, ушедшим с российского рынка, — говорится в пресс-релизе Авито.
Наибольшей популярностью среди жителей Свердловской области пользуется Geely. Средняя стоимость модели — 2 млн 905 тысяч рублей, 18% от общего спроса. На втором месте — бренд Chery стоимостью 3 млн 60 тысяч рублей, 13% от общего спроса.
Замыкает тройку лидеров Changan: 2 млн 710 тысяч рублей и 10,4% в доле спроса.
В начале февраля из Китая в Екатеринбург прибыла крупная партия автомобилей.