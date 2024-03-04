Жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за ценников в магазине

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Екатеринбурженка грозилась судом. В результате для нее вызвали сотрудников службы безопасности, пишет «Урал Мэш».
Отмечается, что женщина вела себя буйно, однако сумела добиться разговора с директором. После беседы она покинула магазин, повторно пригрозив всем судебными разборками.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажирка устроила скандал в такси. Водитель отказался вести ее и двоих мужчин, потому что пассажиры не могли назвать конкретный адрес, по которому их нужно было довезти.