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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Конфликт из-за ценников произошел в магазине в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за ценников в магазине

4 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI

Конфликт из-за ценников произошел в магазине в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местная женщина устроила разборки в магазине после того, как обнаружила, что ценники стоят не на своих местах.

Екатеринбурженка грозилась судом. В результате для нее вызвали сотрудников службы безопасности, пишет «Урал Мэш».

Отмечается, что женщина вела себя буйно, однако сумела добиться разговора с директором. После беседы она покинула магазин, повторно пригрозив всем судебными разборками.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажирка устроила скандал в такси. Водитель отказался вести ее и двоих мужчин, потому что пассажиры не могли назвать конкретный адрес, по которому их нужно было довезти.

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#Происшествия#Суд#Скандал#Магазин#Директор#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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