23 родника приведут в порядок в Екатеринбурге. Затем исследуют качество воды

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Кроме того, специалисты запланировали проверить качество воды при помощи исследований. Общая площадь работ составит около гектара. Об этом сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что качество воды из 159 колодцев и родников исследуют в Нижнем Тагиле. На проверку воды было выделено 2,5 миллиона. Работы подрядная организация выполнит уже в этом году. Всего пройдет четыре этапа исследований.
Также ранее сообщалось, что дефицит грунтовой воды может возникнуть к концу века. Об этом свидетельсвуют данные из сорока разных стран. Речь идет о серьезном уменьшении запасов водных ресурсов.