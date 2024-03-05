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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В Екатеринбурге в порядок приведут 23 родника

23 родника приведут в порядок в Екатеринбурге. Затем исследуют качество воды

5 марта 2024, 11:49
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в порядок приведут 23 родника

В этом году в Екатеринбурге планируется привести в порядок 23 природных родника с водоотводными руслами.

Кроме того, специалисты запланировали проверить качество воды при помощи исследований. Общая площадь работ составит около гектара. Об этом сообщили в администрации.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что качество воды из 159 колодцев и родников исследуют в Нижнем Тагиле. На проверку воды было выделено 2,5 миллиона. Работы подрядная организация выполнит уже в этом году. Всего пройдет четыре этапа исследований.

Также ранее сообщалось, что дефицит грунтовой воды может возникнуть к концу века. Об этом свидетельсвуют данные из сорока разных стран. Речь идет о серьезном уменьшении запасов водных ресурсов.

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#Экология#Вода#Исследования#Екатеринбург#Качество воды#Дарья Сорокина#Родники
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