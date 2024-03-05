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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Нижнем Тагиле вывезено уже 260 тысяч тонн снега

260 тысяч тонн снега вывезли дорожники за зиму в Нижнем Тагиле

5 марта 2024, 13:40
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле вывезено уже 260 тысяч тонн снега

В связи с обильными снегопадами зимой 2024 года в Нижнем Тагиле было вывезено 260 тысяч тонн снега.

У всех дорожников, которые работают в Нижнем Тагиле, составлен график уборки дорог и тротуаров.

То количество осадков, которое выпало в этом году, беспрецедентно. Это, конечно, не повод, чтобы не чистить тротуары. Весна, таяние и утрамбованный снег — неизбежный процесс, — заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямого эфира.

Он отметил, что в ближайшие дни очистят все тротуары вдоль основных магистралей, подрядные организации работают в круглосуточном режиме.

Для примера мэр привел такие цифры. В 2022 году в городе вывезли 140 тысяч тонн снега, в 2023 году — 165 тысяч тонн, в, а в 2024 году — уже 260 тысяч тонн.

В начале февраля на Нижний Тагил обрушились обильные аномальные снегопады. В связи с этим в городе работало много снегоуборочной техники.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Снег#Владислав Пинаев#Зима#Уборка снега#Екатеринбург#Евгения Сафина#Вывоз
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