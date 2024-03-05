260 тысяч тонн снега вывезли дорожники за зиму в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
У всех дорожников, которые работают в Нижнем Тагиле, составлен график уборки дорог и тротуаров.
То количество осадков, которое выпало в этом году, беспрецедентно. Это, конечно, не повод, чтобы не чистить тротуары. Весна, таяние и утрамбованный снег — неизбежный процесс, — заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время прямого эфира.
Он отметил, что в ближайшие дни очистят все тротуары вдоль основных магистралей, подрядные организации работают в круглосуточном режиме.
Для примера мэр привел такие цифры. В 2022 году в городе вывезли 140 тысяч тонн снега, в 2023 году — 165 тысяч тонн, в, а в 2024 году — уже 260 тысяч тонн.
В начале февраля на Нижний Тагил обрушились обильные аномальные снегопады. В связи с этим в городе работало много снегоуборочной техники.