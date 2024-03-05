3 школы и спортплощадка: в Нижнем Тагиле продолжается модернизация учебных заведений

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
МУП «Тагилгражданпроект» подготовил проект для возведения нового образовательного учреждения на 1200 мест, которое будет находиться за физкультурно-оздоровительным комплексом «Президентский». На сегодняшний день администрация города ищет источники финансирования для реализации намеченного.
Благодаря национальному проекту «Образование» впервые за 29 лет в Нижнем Тагиле была построена школа №100 на 1200 мест на Муринских прудах. Сегодня там обучается порядка 1800 детишек. Это стимулирует нас к строительству еще одной школы, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, за последние 5 лет в Нижнем Тагиле было модернизировано 8 школ. Совсем недавно открылась 32-я в центре города, а чуть раньше — 48-я на Голом Камне. В число обновленных также вошли 56-я, 72-я, 85-я, 12-я, 24-я и 23-я. В этом году к списку добавятся школы №33, №70 и №1, программа ремонта которых рассчитана на два года.
Немногие муниципальные образования не только в Свердловской области, но и по всей стране не могут похвастаться таким количеством ремонтов учебных заведений, как Нижний Тагил. К тому же в городе становится все больше многофункциональных спортивных площадок. Размеры объектов такого рода ограничиваются параметрами самих школ. Где-то она больше, где-то чуть меньше, — пояснил в ходе прямой линии градоначальник.
Так, современные спортплощадки получили: центр образования №1, кадетская школа №13 на Северном поселке и школа №10 на Лебяжке. На ряду с обновлениями этих объектов, был реконструирован корт детско-юношеской спортивной школы «Мечта» и участок между школами №9 и №35 на Вагонке.
Мы полностью поменяли сам корт, заменили освещение, сделали искусственное футбольное поле, чтобы ребята могли заниматься там круглогодично, либо хоккеем, либо футболом, — добавил мэр.
В дальнейших планах городской администрации отремонтировать стадион у 44-й школы.