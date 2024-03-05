3 школы и спортплощадка: в Нижнем Тагиле продолжается модернизация учебных заведений

Напомним, за последние 5 лет в Нижнем Тагиле было модернизировано 8 школ. Совсем недавно открылась 32-я в центре города, а чуть раньше — 48-я на Голом Камне. В число обновленных также вошли 56-я, 72-я, 85-я, 12-я, 24-я и 23-я. В этом году к списку добавятся школы №33, №70 и №1, программа ремонта которых рассчитана на два года.