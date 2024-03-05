38-летняя красная машина продается в Екатеринбурге за два миллиона

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Новый владелец должен будет заплатить за автомобиль два миллиона рублей. «Запорожец» красного цвета. Также он окрашен и внутри, в красном цвете оформлен в том числе рычаг переключения.
Кроме того, новый владелец авто столкнется с красной аудиосистемой. Продавец утверждает, что машина не попадала в аварии. Авто обладает механической коробкой передач, пробег — 55 тысяч, объем двигателя — 1,2 литра.
Хозяин автомобиля сделал множество снимков для объявления. Поэтому разглядеть «Запорожец» можно со всех ракурсов.
Ранее на продажу был выставлен особняк для миллионеров. Его цена — 100 миллионов. Хозяин жилплощади утвержает, что продает объект по себестоимости. Площадь дома — 8700 квадратных метров. Рядом есть лес. Сам коттелж пока представляет из себя стены с крышей.