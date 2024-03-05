38-летняя красная машина продается в Екатеринбурге за два миллиона

Ранее на продажу был выставлен особняк для миллионеров. Его цена — 100 миллионов. Хозяин жилплощади утвержает, что продает объект по себестоимости. Площадь дома — 8700 квадратных метров. Рядом есть лес. Сам коттелж пока представляет из себя стены с крышей.