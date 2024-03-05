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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

«Запорожец» за два миллиона продается в Екатеринбурге

38-летняя красная машина продается в Екатеринбурге за два миллиона

5 марта 2024, 08:23
Фото: «Авито»

«Запорожец» за два миллиона продается в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга выставил на продажу «Запорожец» за два миллиона рублей. Автомобиль тюнингованный, он был выпушен 38 лет назад.

Новый владелец должен будет заплатить за автомобиль два миллиона рублей. «Запорожец» красного цвета. Также он окрашен и внутри, в красном цвете оформлен в том числе рычаг переключения.

Фото: «Авито»

Кроме того, новый владелец авто столкнется с красной аудиосистемой. Продавец утверждает, что машина не попадала в аварии. Авто обладает механической коробкой передач, пробег — 55 тысяч, объем двигателя — 1,2 литра.

Хозяин автомобиля сделал множество снимков для объявления. Поэтому разглядеть «Запорожец» можно со всех ракурсов.

Ранее на продажу был выставлен особняк для миллионеров. Его цена — 100 миллионов. Хозяин жилплощади утвержает, что продает объект по себестоимости. Площадь дома — 8700 квадратных метров. Рядом есть лес. Сам коттелж пока представляет из себя стены с крышей.

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#Экономика#Автомобиль#Машина#Продажа#Легковой автомобиль#Екатеринбург#Объявление#Дарья Сорокина
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