57 муниципальных автобусов выйдут на линию общественного транспорта в Нижнем Тагиле

Примечательно, что впервые в истории Нижнего Тагила из городского бюджета будет осуществляться оплата не только электротранспорта, но и автобусов. Общая стоимость затрат на реализацию этого проекта — 160 миллионов рублей в год. На сегодняшний день на эти цели направлено 60 миллионов рублей.