57 муниципальных автобусов выйдут на линию общественного транспорта в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Городские маршруты, на работу которых чаще всего поступали жалобы от тагильчан, первыми выпустили на линию. Среди них — автобусы №58 и №61. Жители поселка Северный смогут беспрепятственно и согласно четкому расписанию добираться до Вокзала или Вагонки, а также в обратном направлении.
С 1 марта на маршруты вышли автобусы, которые являются муниципальными. Мы возвращаемся к работе муниципального общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федеральному финансированию и поддержке областного правительства, губернатора Свердловской области нам удалось приобрести 40 новых автобусов и сделать так, чтобы первые 20 автобусов вышли на самые востребованные маршруты, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев во время прямого эфира.
В ближайшее время город ожидает поставку второй части новых автобусов СИМАЗ Ульяновского автомобильного завода. Еще 17 приобретенных ранее транспортных средств, которыми пользовались арендаторы — частные перевозчики, возвращены в МУП «Тагильский трамвай» и совсем скоро выйдут на линию.
Я глубоко уверен, что работа на маршрутах муниципального транспорта будет стимулировать частного перевозчика к выполнению своих контрактных обязательств, — отметил мэр.
Примечательно, что впервые в истории Нижнего Тагила из городского бюджета будет осуществляться оплата не только электротранспорта, но и автобусов. Общая стоимость затрат на реализацию этого проекта — 160 миллионов рублей в год. На сегодняшний день на эти цели направлено 60 миллионов рублей.
В городе отмечается катастрофическая нехватка водителей. С этим столкнемся и мы. Водителей больше у нас в одночасье не станет. Но, тем не менее, главная задача — максимально стремиться к тому, чтобы весь общественный транспорт ходил строго по расписанию. Самое главное — искать выходы из сложных ситуаций и их преодолевать, — пояснил градоначальник.
Он также отметил, что вернуть какой-либо маршрут на линию или ввести новый — трудоемкое дело.
Одним взмахом руки, приказом или поручением его не реализовать. Здесь стоить обращать внимание на экономические показатели, пассажиропоток и другие факторы, которые оказывают влияние на работу общественного транспорта, — подытожил Владислав Пинаев.
Ранее стало известно расписание движения муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле.