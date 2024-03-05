Беспощадную борьбу с безбилетниками объявил мэр Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Градоначальник отметил, что было направлено письмо в региональное Заксобрание с предложением об увеличении штрафа за безбилетный проезд.
Раньше штраф был 100 рублей, теперь же его хотят повысить до 2,5 тысячи рублей. Также Алексей Орлов назвал безбилетников ворами, которые «крадут комфорт и безопасность пассажиров, отнимают зарплату работников».
Напомним, что Алексей Орлов также заявил о недопустимости повышения цен на автобусы даже на 1 рубль. Он сказал, что транспортное обслуживание в городе не в лучшем состоянии, а говорить о повышении тарифов можно только после его улучшения.