tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Врач Соловьев: вспышку кори в Свердловской области медики держат под контролем

Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге

5 марта 2024, 09:33
Фото: 1MI

Врач Соловьев: вспышку кори в Свердловской области медики держат под контролем

Случаи заболевания кори, которые сегодня регистрируются в Свердловской области, нельзя считать рядовой ситуацией, но и поводов для паники тоже нет.

Выявленные очаги кори в Екатеринбурге регистрируются, источники инфицирования можно отследить, поэтому паниковать из-за распространения заболевания не стоит. Об этом в беседе с ЕАН заявил врач, член Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.

По его словам, вспышки кори в последнее время регулярно возникают в разных странах мира. Однако в России создана особая система мониторинга, которая позволяет своевременно выявлять, а главное устанавливать первоисточник заражения. К тому же население РФ имеет достаточный коллективный иммунитет благодаря массовой вакцинации. И этим ситуация выгодно отличается, например, от Канады, где не налажена система отслеживания, и где инфекция распространяется бесконтрольно.

Тем не менее, распространение кори — тревожный симптом, который требует пристального внимания специалистов. Так, в России, по данным за восемь месяцев 2023 года, показатель вырос в 300 раз, подчеркнул Соловьев.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге выявили 16 очагов кори.

Читайте также:
Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кориБольше 50 тысяч свердловчан будут привиты от кориВрач в Свердловской области рассказала об угрозе вспышки инфекции из-за продуктов
#Свердловская область#Заболеваемость#Инфекция#Мониторинг#Корь#Очаг#Екатеринбург#Распространение#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03