Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге

По его словам, вспышки кори в последнее время регулярно возникают в разных странах мира. Однако в России создана особая система мониторинга, которая позволяет своевременно выявлять, а главное устанавливать первоисточник заражения. К тому же население РФ имеет достаточный коллективный иммунитет благодаря массовой вакцинации. И этим ситуация выгодно отличается, например, от Канады, где не налажена система отслеживания, и где инфекция распространяется бесконтрольно.