Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Выявленные очаги кори в Екатеринбурге регистрируются, источники инфицирования можно отследить, поэтому паниковать из-за распространения заболевания не стоит. Об этом в беседе с ЕАН заявил врач, член Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.
По его словам, вспышки кори в последнее время регулярно возникают в разных странах мира. Однако в России создана особая система мониторинга, которая позволяет своевременно выявлять, а главное устанавливать первоисточник заражения. К тому же население РФ имеет достаточный коллективный иммунитет благодаря массовой вакцинации. И этим ситуация выгодно отличается, например, от Канады, где не налажена система отслеживания, и где инфекция распространяется бесконтрольно.
Тем не менее, распространение кори — тревожный симптом, который требует пристального внимания специалистов. Так, в России, по данным за восемь месяцев 2023 года, показатель вырос в 300 раз, подчеркнул Соловьев.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге выявили 16 очагов кори.