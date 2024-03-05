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Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Девушка в Нижнем Тагиле просила мужчину оставить ее в покое

Девушка в Нижнем Тагиле стояла на коленях с младенцем и просила оставить ее в покое

5 марта 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney

Девушка в Нижнем Тагиле просила мужчину оставить ее в покое

В Нижнем Тагиле девушка стояла на коленях и просила мужчину, сидевшего в автомобиле, оставить ее в покое. При этом горожанка держала на руках маленького ребенка.

О случившемся рассказала женщина, которая увидела девушку в окне. По словам очевидицы, незнакомка кричала, что вызовет полицию и просила, чтобы ее оставили в покое, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Вскоре автомобиль вместе с мужчиной уехал, а девушка осталась. В полиции сообщили, что обращений по данному инциденту к ним не поступало, пишет Ура.ру.

Напомним, в Ивделе посетитель кафе, обнаружил, что у него украли куртку. Он заподозрил в воровстве парня и девушку, которые сидели за другим столиком и набросился на них с кулаками. Девушка после этого обратилась в полицию.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Ребенок#Мужчина#Автомобиль#Девушка#ЧП#Очевидцы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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