Девушка в Нижнем Тагиле стояла на коленях с младенцем и просила оставить ее в покое

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
О случившемся рассказала женщина, которая увидела девушку в окне. По словам очевидицы, незнакомка кричала, что вызовет полицию и просила, чтобы ее оставили в покое, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Вскоре автомобиль вместе с мужчиной уехал, а девушка осталась. В полиции сообщили, что обращений по данному инциденту к ним не поступало, пишет Ура.ру.
Напомним, в Ивделе посетитель кафе, обнаружил, что у него украли куртку. Он заподозрил в воровстве парня и девушку, которые сидели за другим столиком и набросился на них с кулаками. Девушка после этого обратилась в полицию.