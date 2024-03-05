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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Мать утонувшей в ванне девочки в Верхней Пышме отправили на экспертизу

Девушку из Верхней Пышмы отправили на экспертизу после смерти дочки

5 марта 2024, 09:31
Фото: 1MI

Мать утонувшей в ванне девочки в Верхней Пышме отправили на экспертизу

В Верхней Пышме местную жительницу отправили на экспертизу после того, как ее дочка утонула в ванне.

Девушку отправили на медицинскую экспертизу для установления причины потери сознания. По словам очевидца, следствие придерживается версии обморока и несчастного случая, пишет Ура.ру.

Другой очевидец сообщил, что вряд ли дело дойдет до суда.

Напомним, происшествие случилось 29 февраля 2024 года. Мама девочки начала мыть ребенка, однако в какой-то момент она упала в обморок.

Когда свердловчанка очнулась, она услышала крики ее супруга. Дочка лежала без сознания в комнате на кровати. Спасти ее не удалось.

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