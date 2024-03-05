Девушку из Верхней Пышмы отправили на экспертизу после смерти дочки

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Девушку отправили на медицинскую экспертизу для установления причины потери сознания. По словам очевидца, следствие придерживается версии обморока и несчастного случая, пишет Ура.ру.
Другой очевидец сообщил, что вряд ли дело дойдет до суда.
Напомним, происшествие случилось 29 февраля 2024 года. Мама девочки начала мыть ребенка, однако в какой-то момент она упала в обморок.
Когда свердловчанка очнулась, она услышала крики ее супруга. Дочка лежала без сознания в комнате на кровати. Спасти ее не удалось.