Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата

С собой у подельников имелись специальные приспособления для взлома банкомата: топор, отвертка, фонарик и другие. Не успели мужчины приступить, как их задержали сотрудники полиции. Инструменты у них изъяли, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.