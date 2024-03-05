Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Злоумышленники действовали ночью. Добравшись на автомобиле из поселка Висим до нужного банкомата, который находился в пункте врачебной практике, они отжали окно и проникли внутрь. Стекла они обклеили темным материалом, чтобы не привлечь внимания посторонних.
С собой у подельников имелись специальные приспособления для взлома банкомата: топор, отвертка, фонарик и другие. Не успели мужчины приступить, как их задержали сотрудники полиции. Инструменты у них изъяли, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Как оказалось, 48-летний задержанный является жителем Екатеринбурга, а 32-летний приехал из Челябинской области. Также у них обоих имеются судимости. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.
Напомним, 28 марта 2023 года в Екатеринбурге трое злоумышленников ограбили ювелирный магазин. В ближайшее время их удалось задержать. На них возбудили дело.