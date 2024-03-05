Экс-мэру Пышминского ГО требуют дать 9 лет тюрьмы за коррупцию

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Во время судебных разбирательств представитель прокуратуры потребовала назначить Соколову девять лет колонии со штрафом в 105 млн.
Адвокат бывшего чиновника не согласен с решением и всячески отстаивает интересы Соколова, пишет Ура.ру. Самому подсудимому предоставят слово по окончании разбирательств.
Напомним, что следствие считает, что Соколов набрал взяток на 1,5 миллиона. Деньги ему якобы передавал глава «Водоканалсервис» Александр Привалов. На заседаниях он является свидетелем обвинения.
Мужчина заявлял, что боялся потерять работу, поэтому на протяжении пяти лет давал начальнику взятки.
Ранее сообщалось, что работницу свердловской больницы задержали за взятку и увезли к месту работы на скорой, так как ей стало плохо.