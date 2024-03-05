Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В МУП «Тагильский трамвай» сообщили, что электробус перестал ходить 5 марта с 11.00. Обусловлено это техническими причинами. Пассажиров просят отнестись с пониманием, так как транспорт проходит тестирование, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее электробус «Генерал» встал на первый в Нижнем Тагиле маршрут №77, который ходит по новому мосту через новый мост (по Луганскому проспекту) с Гальяно-Горбуновского массива в Дзержинский район. Всего городской транспорт совершал по шесть рейсов в обоих направлениях, а плата за проезд с пассажиров не взималась.