Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии

Ранее электробус «Генерал» встал на первый в Нижнем Тагиле маршрут №77, который ходит по новому мосту через новый мост (по Луганскому проспекту) с Гальяно-Горбуновского массива в Дзержинский район. Всего городской транспорт совершал по шесть рейсов в обоих направлениях, а плата за проезд с пассажиров не взималась.