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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Нижнем Тагиле приостановлено тестирование электробуса «Генерал»

Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии

5 марта 2024, 11:26
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле приостановлено тестирование электробуса «Генерал»

С 5 марта 2024 года в Нижнем Тагиле по техническим причинам приостановлено тестирование электробуса «Генерал».

В МУП «Тагильский трамвай» сообщили, что электробус перестал ходить 5 марта с 11.00. Обусловлено это техническими причинами. Пассажиров просят отнестись с пониманием, так как транспорт проходит тестирование, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее электробус «Генерал» встал на первый в Нижнем Тагиле маршрут №77, который ходит по новому мосту через новый мост (по Луганскому проспекту) с Гальяно-Горбуновского массива в Дзержинский район. Всего городской транспорт совершал по шесть рейсов в обоих направлениях, а плата за проезд с пассажиров не взималась.

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