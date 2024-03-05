Ест опилки и камни: в Заречном волонтеры спасают хаски, которую били и морили голодом

От голода пес не мог стоять прямо, его шатало. Волонтеры отвезли его к ветеринару. После обследования врач дал заключение, что полуторагодовалую хаски морили голодом и периодически сильно избивали. У пса был очень маленький для этого возраста вес и небольшие размеры.