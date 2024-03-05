Ест опилки и камни: в Заречном волонтеры спасают хаски, которую били и морили голодом

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Заречном мужчина на глазах очевидцев вышвырнул из подъезда в снег собаку породы хаски. Инцидент произошел в субботу, 2 марта. Животное было до крайности истощено и очень боялось женщин. Об этом происшествии пишет «КП — Екатеринбург».
От голода пес не мог стоять прямо, его шатало. Волонтеры отвезли его к ветеринару. После обследования врач дал заключение, что полуторагодовалую хаски морили голодом и периодически сильно избивали. У пса был очень маленький для этого возраста вес и небольшие размеры.
В первые дни собаку пришлось отпаивать и откармливать с помощью шприца и ограничивать в еде, так как она буквально бросалась на миску, пыталась грызть даже несъедобные предметы — камни и опилки.
Волонтеры назвали собаку Белкой и пока оставили на передержке. Искать новых хозяев, по их мнению, для хаски рано, так как требуется время для восстановления физического здоровья и психики.
В Свердловской области собака сбежала от хозяев, села в электричку и приехала в Екатеринбург.