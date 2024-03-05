Голые и несмешные: психиатры объяснили нашествие нудистов на улицах Екатеринбурга

Экс-полицейский по имени Юрий рассказал, что во время работы в органах видел немало наркоманов, которые раздевались на улице в холод. Все дело в интоксикации после употребления «соли», при которой человеку становится невыносимо жарко. Он также добавил, что мертвых «солевых» наркоманов нередко находят на улице раздетыми или полураздетыми.