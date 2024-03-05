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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Врачи-психиатры рассказали, откуда на улицах Екатеринбурга появляются голые люди

Голые и несмешные: психиатры объяснили нашествие нудистов на улицах Екатеринбурга

5 марта 2024, 12:48
Фото: 1MI

Врачи-психиатры рассказали, откуда на улицах Екатеринбурга появляются голые люди

В последние дни в Екатеринбурге произошло несколько инцидентов, связанных с людьми, которые разгуливали по улице голышом.

С началом весны в Екатеринбурге оживились нудисты. В субботу, 2 марта, по улицам разгуливали сразу два голых человека. О том, что вызывает такое поведение, в беседе с E1.ru рассказали психотерапевты и правоохранители.

Напомним, что на проспекте Космонавтов полицейские задержали и передали врачам обнаженную женщину, которая бросалась на машины. А позднее им пришлось вылавливать мужчину, который бежал нагишом по улице Серафимы Дерябиной.

Психотерапевт Алексей Кияха предположил, что речь идет о людях злоупотребляющих синтетическими наркотиками. Кроме того, желание прилюдно обнажаться может возникать из-за обострения психического заболевания или дегенеративных заболеваний мозга.

Его коллега, психиатр-нарколог Антон Поддубный, добавил, что в ряде случаев подобный эффект может дать и обычный алкоголь при сильном злоупотреблении.

Экс-полицейский по имени Юрий рассказал, что во время работы в органах видел немало наркоманов, которые раздевались на улице в холод. Все дело в интоксикации после употребления «соли», при которой человеку становится невыносимо жарко. Он также добавил, что мертвых «солевых» наркоманов нередко находят на улице раздетыми или полураздетыми.

В новогодние празднике голый и разъяренный мужчина бегал за прохожими в Туринске.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Человек#Алкоголь#Наркотики#Наркоман#18+#Екатеринбург#Обнаженный#Психиатр#Дарья Бобровицкая
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