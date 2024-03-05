И снова снег: в ГИБДД предупредили водителей о плохих условиях на дорогах

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий и снежные осадки. Из-за этого обстановка на дорогах 5–6 марта может резко ухудшиться, предупредили в ГИБДД региона.
Водителям следует соблюдать предельную осторожность при нахождении за рулем и не совершать резких маневров, не убедившись в их полной безопасности.
Особенно аккуратными следует быть при проезде пешеходных переходов, особенно вечером и ночью. Также стоит соблюдать скоростной режим на неосвещенных участках дороги.
Ранее о снегопаде 5 марта жителей Свердловской области предупредил метеоролог Алексей Пулин.