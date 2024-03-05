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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Водителей в Свердловской области предупредили об ухудшении погоды

И снова снег: в ГИБДД предупредили водителей о плохих условиях на дорогах

5 марта 2024, 14:26
Фото: 1MI

Водителей в Свердловской области предупредили об ухудшении погоды

Снег уже идет в ряде районов Свердловской области, из-за этого автомобилистам следует соблюдать предельную осторожность.

В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий и снежные осадки. Из-за этого обстановка на дорогах 5–6 марта может резко ухудшиться, предупредили в ГИБДД региона.

Водителям следует соблюдать предельную осторожность при нахождении за рулем и не совершать резких маневров, не убедившись в их полной безопасности.

Особенно аккуратными следует быть при проезде пешеходных переходов, особенно вечером и ночью. Также стоит соблюдать скоростной режим на неосвещенных участках дороги.

Ранее о снегопаде 5 марта жителей Свердловской области предупредил метеоролог Алексей Пулин.

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#Свердловская область#ГИБДД#Снег#Погода#Водители#Дороги#Екатеринбург#Осторожность#Дарья Бобровицкая
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