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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В доме на Уралмаше в Екатеринбурге на неделю отключили свет

К праздникам дадут: жители высотки в Екатеринбурге неделю живут без света

5 марта 2024, 12:55
Фото: 1MI

В доме на Уралмаше в Екатеринбурге на неделю отключили свет

В Екатеринбурге на Уралмаше отключили электроэнергию надолго. Жители жалуются, что уже неделю живут без света.

Они не могут пользоваться никакими бытовыми приборами, свои вечера они проводят при свечах, а телефоны заряжают на работе. С такой проблемой столкнулись жители дома №45 на проспекте Космонавтов.

Причина происходящего кроется в затопленном подвале, пишет Е1. Жильцы рассказали, что в тех квартирах, в которых 28 февраля свет не пропал, его отключили 3 марта. А магазин, расположенный в их доме, всю неделю работает от генератора. Другие торговые точки вовсе закрылись.

В УК «РЭМП-Эльмаш» отметили, что из-за затопления подвального помещения повредилось устройство, которое отвечает за свет — прибор затопило. В подвале ведется откачка воды. Жителям пообещали, что до 8 марта свет появится.

Ранее в квартирах и магазинах Академического района в Екатеринбурге пропал свет.

Свет пропал на Уралмаше в Екатеринбурге
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#Происшествия#Уралмаш#Затопление#Электроэнергия#Свет#Прибор#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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