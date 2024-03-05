К праздникам дадут: жители высотки в Екатеринбурге неделю живут без света

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Они не могут пользоваться никакими бытовыми приборами, свои вечера они проводят при свечах, а телефоны заряжают на работе. С такой проблемой столкнулись жители дома №45 на проспекте Космонавтов.
Причина происходящего кроется в затопленном подвале, пишет Е1. Жильцы рассказали, что в тех квартирах, в которых 28 февраля свет не пропал, его отключили 3 марта. А магазин, расположенный в их доме, всю неделю работает от генератора. Другие торговые точки вовсе закрылись.
В УК «РЭМП-Эльмаш» отметили, что из-за затопления подвального помещения повредилось устройство, которое отвечает за свет — прибор затопило. В подвале ведется откачка воды. Жителям пообещали, что до 8 марта свет появится.
Ранее в квартирах и магазинах Академического района в Екатеринбурге пропал свет.