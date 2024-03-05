К праздникам дадут: жители высотки в Екатеринбурге неделю живут без света

Причина происходящего кроется в затопленном подвале, пишет Е1. Жильцы рассказали, что в тех квартирах, в которых 28 февраля свет не пропал, его отключили 3 марта. А магазин, расположенный в их доме, всю неделю работает от генератора. Другие торговые точки вовсе закрылись.