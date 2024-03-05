Казахстан увеличит количество поставок яиц в Россию

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Ассоциация яичных производителей республики сообщила о своих планах по расширению поставок яиц российским производителям, пишет ИА RuNews24.ru.
Специалисты организации рассчитали, что успешное выполнение этой схемы приведет к экспорту до одного миллиона яиц ежемесячно до декабря 2024 года. Таким образом, в Россию должны быть доставлены около десяти миллионов яиц.
Представители Казахстана отмечают, что птицефабрики имеют достаточные возможности для увеличения производства яиц без ущерба для внутреннего рынка своей страны. В феврале текущего года Казахстан уже смог организовать поставку 600 тысяч яиц в Россию.