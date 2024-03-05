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Published Сегодня, 20:17

Modified Сегодня, 20:19

Updated Сегодня, 20:19

Казахстан увеличит количество поставок яиц в Россию

5 марта 2024, 20:17
Согласно планам, в период с марта до декабря этого года торговые компании Казахстана намерены увеличить количество поставляемых яиц в Россию до одного миллиона в месяц.

Ассоциация яичных производителей республики сообщила о своих планах по расширению поставок яиц российским производителям, пишет ИА RuNews24.ru.

Специалисты организации рассчитали, что успешное выполнение этой схемы приведет к экспорту до одного миллиона яиц ежемесячно до декабря 2024 года. Таким образом, в Россию должны быть доставлены около десяти миллионов яиц.

Представители Казахстана отмечают, что птицефабрики имеют достаточные возможности для увеличения производства яиц без ущерба для внутреннего рынка своей страны. В феврале текущего года Казахстан уже смог организовать поставку 600 тысяч яиц в Россию.

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