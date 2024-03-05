Китайские предприниматели наращивают бизнес в России

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Как пишет 56orb.ru, стороны также обсудили разработку инструментов, касающихся обоюдного продвижения и информационной поддержки инициатив бизнеса.
Антон Кобяков сообщил, что наступивший год является знаковым для российско-китайских отношений. Ровно 75 лет назад были установлены дипломатические отношений между двумя государствами. Он также отметил заслуги предпринимателей двух стран в укреплении экономического сотрудничества и создании комфортных условий для инвестиционной активности стран.
Во время встречи также обсуждались укрепление сотрудничества внутри механизмов, разработанных властями двух государств, и работа бизнес-миссий на различных деловых площадках. В их числе участие китайских бизнесменов в мероприятиях Фонда Росконгресс — Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Кавказском инвестиционном форуме.
Как отмечается, в последнее время фонд уделяет много внимания упрочению связей между отечественными и зарубежными компаниями из дружественных стран. Так, в экосистему инвестпроектов фонда вошли проект «Инвестируй в Россию» и Международный центр совместных инициатив (ICJI). Эти проекты дали возможность фонду подписать несколько соглашений о совместной работе с китайскими компаниями и бизнес-организациями.
Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил, что китайские компании проявляют интерес к развитию бизнеса в РФ. Их не смущают вызовы, которые стоят перед Россией в международной торговле. По его данным, Союз китайских предпринимателей объединяет в России 4 тыс. членов, которые вносят большой вклад в развитие экономических отношений стран. Более того, участие в совместных инвестпроектах создает поле широких возможностей для российских и китайских компаний, ориентированных на установление взаимных контактов и выход на совместные рынки.