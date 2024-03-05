Китайские предприниматели наращивают бизнес в России

Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил, что китайские компании проявляют интерес к развитию бизнеса в РФ. Их не смущают вызовы, которые стоят перед Россией в международной торговле. По его данным, Союз китайских предпринимателей объединяет в России 4 тыс. членов, которые вносят большой вклад в развитие экономических отношений стран. Более того, участие в совместных инвестпроектах создает поле широких возможностей для российских и китайских компаний, ориентированных на установление взаимных контактов и выход на совместные рынки.