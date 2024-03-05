Контуженному участнику СВО из Асбеста грозит 16 лет тюрьмы за поджог клуба

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
О том, что свердловчанин, находившийся в зоне СВО, может отправиться в тюрьму, рассказали в пресс-службе Западного военного суда.
Кроме того, мужчину могут лишить медали «За отвагу», а также взыскать с него 46 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».
Напомним, происшествие случилось 5 ноября 2022 года. По словам обвиняемого, в клубе между ним и одним из посетителей клуба произошел конфликт, в результате чего он совершил поджог заведения из ракетницы.
В случившемся пожаре погибли 13 человек. Четверо посетителей пострадали от отравления угарным газом. Вскоре поджигателя задержали. Выяснилось, что он был участником СВО.