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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Участнику СВО из Асбеста грозит лишение свободы за поджог клуба в Костроме

Контуженному участнику СВО из Асбеста грозит 16 лет тюрьмы за поджог клуба

5 марта 2024, 11:55
Фото: 1MI

Участнику СВО из Асбеста грозит лишение свободы за поджог клуба в Костроме

Жителю Асбеста Станиславу Ионкину грозит уголовное наказание за поджог клуба «Полигон» в Костроме.

О том, что свердловчанин, находившийся в зоне СВО, может отправиться в тюрьму, рассказали в пресс-службе Западного военного суда.

Кроме того, мужчину могут лишить медали «За отвагу», а также взыскать с него 46 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».

Напомним, происшествие случилось 5 ноября 2022 года. По словам обвиняемого, в клубе между ним и одним из посетителей клуба произошел конфликт, в результате чего он совершил поджог заведения из ракетницы.

В случившемся пожаре погибли 13 человек. Четверо посетителей пострадали от отравления угарным газом. Вскоре поджигателя задержали. Выяснилось, что он был участником СВО.

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