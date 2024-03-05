Квартира за 38,8 миллиона продается в здании мельницы-памятника в Екатеринбурге

Отмечается, что жилье подойдет для тех, кто хотел бы окружить себя атмосферой истории, а также для инвесторов. В квартире имеется ремонт, что делает ее подходящей для организации фотосъемок. Кроме того, аккаунт помещения уже есть в интернете.