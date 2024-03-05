Квартира за 38,8 миллиона продается в здании мельницы-памятника в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:14
В квартире три комнаты и два этажа. Дом, в котором она находится, носит статус культурного наследия народов РФ. Объявление появилось на одном из сайтов.
Отмечается, что жилье подойдет для тех, кто хотел бы окружить себя атмосферой истории, а также для инвесторов. В квартире имеется ремонт, что делает ее подходящей для организации фотосъемок. Кроме того, аккаунт помещения уже есть в интернете.
Ранее в Екатеринбурге на продажу был выставлен 38-летний красный «Запорожец». Хозяин оценил его в два миллиона рублей.