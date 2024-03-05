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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Квартира за 38,8 миллиона в 118-летнем доме продается в Екатеринбурге

Квартира за 38,8 миллиона продается в здании мельницы-памятника в Екатеринбурге

5 марта 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney

Квартира за 38,8 миллиона в 118-летнем доме продается в Екатеринбурге

Квартира стоимостью 38,8 миллиона продается в Екатеринбурге. Она расположена в здании, которое было построено 118 лет назад.

В квартире три комнаты и два этажа. Дом, в котором она находится, носит статус культурного наследия народов РФ. Объявление появилось на одном из сайтов.

Отмечается, что жилье подойдет для тех, кто хотел бы окружить себя атмосферой истории, а также для инвесторов. В квартире имеется ремонт, что делает ее подходящей для организации фотосъемок. Кроме того, аккаунт помещения уже есть в интернете.

Ранее в Екатеринбурге на продажу был выставлен 38-летний красный «Запорожец». Хозяин оценил его в два миллиона рублей.

Особняк для миллионеров продается под Екатеринбургом
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#Экономика#Свердловская область#Ремонт#Памятник#История#Продажа#Екатеринбург#Объявление#Дарья Сорокина#Культурное наследие
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