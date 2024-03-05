Лагерь под Верхней Сысертью выплатит 400 тысяч за изнасилованного ребенка

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Речь идет об «Уральских самоцветах». ЧП произошло прошлым летом. Вернувшись домой, мальчик рассказал родителям, что его насиловали подростки.
Никто из злоумышленников в результате не понес ответственности, потому что им нет 14 лет, пишет «КП-Екатеринбург». Тогда родители решили судиться с руководством лагеря.
В итоге в пользу родителей начислили 400 тысяч как моральную компенсацию. Также им были компенсированы затраты на суд и юристов в размере 37 тысяч.
Ранее сообалось, что свердловчанина отправили под стражу за изнасилование дочери.