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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Родители отсудили 400 тысяч за изнасилование сына в лагере под Верхней Сысертью

Лагерь под Верхней Сысертью выплатит 400 тысяч за изнасилованного ребенка

5 марта 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney

Родители отсудили 400 тысяч за изнасилование сына в лагере под Верхней Сысертью

В лагере под Верхней Сысертью изнасиловали ребенка. После этого представители лагеря обещали выплатить его семье 400 тысяч рублей.

Речь идет об «Уральских самоцветах». ЧП произошло прошлым летом. Вернувшись домой, мальчик рассказал родителям, что его насиловали подростки.

Никто из злоумышленников в результате не понес ответственности, потому что им нет 14 лет, пишет «КП-Екатеринбург». Тогда родители решили судиться с руководством лагеря.

В итоге в пользу родителей начислили 400 тысяч как моральную компенсацию. Также им были компенсированы затраты на суд и юристов в размере 37 тысяч.

Ранее сообалось, что свердловчанина отправили под стражу за изнасилование дочери.

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#Ребенок#Криминал#Изнасилование#Детский лагерь#Лагерь#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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