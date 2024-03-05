Мэр Екатеринбурга рассказал, повысится ли стоимость проезда

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По его словам, цена не должна подняться ни на рубль. Причина в том, что транспортное обслуживание в городе «оставляет желать лучшего», заключил мэр.
В настоящий момент проезд в автобусе стоит 33 рубля. Для того, чтобы для перевозчика эти тарифы окупались, необходимо, чтобы один билет стоил 40 рублей. Но это делать не планируют, сказал градоначальник.
Кроме того, по словам мэра, говорить о повышении тарифа можно лишь тогда, когда работа транспорта станет лучше на 10-15%.
Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса избил коллегу железным прутом. Подрались водители 93-го и 70-го автобусных маршрутов.