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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

О недопустимости повышения проезда заявил мэр Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга рассказал, повысится ли стоимость проезда

5 марта 2024, 07:25
Фото: 1MI

О недопустимости повышения проезда заявил мэр Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о недопустимости повышения тарифов на проезд в городских автобусах.

По его словам, цена не должна подняться ни на рубль. Причина в том, что транспортное обслуживание в городе «оставляет желать лучшего», заключил мэр.

В настоящий момент проезд в автобусе стоит 33 рубля. Для того, чтобы для перевозчика эти тарифы окупались, необходимо, чтобы один билет стоил 40 рублей. Но это делать не планируют, сказал градоначальник.

Кроме того, по словам мэра, говорить о повышении тарифа можно лишь тогда, когда работа транспорта станет лучше на 10-15%.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса избил коллегу железным прутом. Подрались водители 93-го и 70-го автобусных маршрутов.

Повышения не будет: стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга останется прежней
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#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Проезд#Алексей Орлов#Общественный транспорт#Городской транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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