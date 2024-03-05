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Updated Сегодня, 12:51

В Нижнем Тагиле во время ремонта моста на Космонавтов машины продолжат ездить

Мост на Космонавтов в Нижнем Тагиле не будут перекрывать на время капремонта

5 марта 2024, 12:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле во время ремонта моста на Космонавтов машины продолжат ездить

С мая 2024 года в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт моста через реку на улице Космонавтов. Однако объект не будут перекрывать для движения транспортных средств.

Работы подрядная организация, которую сейчас ищет мэрия Нижнего Тагила, продолжит до середины сентября 2024 года.

Перекрытия движения для транспортных средств не будет. Там предусмотрен ремонт опор, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

На капремонт моста выделено 35,3 миллиона рублей. Подрядчика, который займется этим, выберут на электронном тендере. Заявки на него можно подавать на 1 марта 2024 года.

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