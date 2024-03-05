Мост на Космонавтов в Нижнем Тагиле не будут перекрывать на время капремонта

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Работы подрядная организация, которую сейчас ищет мэрия Нижнего Тагила, продолжит до середины сентября 2024 года.
Перекрытия движения для транспортных средств не будет. Там предусмотрен ремонт опор, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
На капремонт моста выделено 35,3 миллиона рублей. Подрядчика, который займется этим, выберут на электронном тендере. Заявки на него можно подавать на 1 марта 2024 года.