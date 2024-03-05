Мост на Космонавтов в Нижнем Тагиле не будут перекрывать на время капремонта

В Нижнем Тагиле во время ремонта моста на Космонавтов машины продолжат ездить

С мая 2024 года в Нижнем Тагиле начнется капитальный ремонт моста через реку на улице Космонавтов. Однако объект не будут перекрывать для движения транспортных средств.