Названа дата окончания отопительного сезона в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Дело в том, что в город пришло потепление, и некоторым жителям стало некомфортно находиться дома с включенными батареями, пишет Е1.
Дома очень жарко, духота. И это при том, что окна открыты! — жалуются екатеринбуржцы.
В администрации напомнили, что батареи отключат тогда, когда это сделать позволит погода. Для этого нужно соблюсти условия: температура выше +8 градусов должна продержаться более пяти дней подряд. По прогнозам, это произойдет в начале мая.
Ранее в Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену батареи отопления в квартире.