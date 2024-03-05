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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Жители Екатеринбурга пожаловались на горячие батареи

Названа дата окончания отопительного сезона в Екатеринбурге

5 марта 2024, 12:35
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга пожаловались на горячие батареи

В Екатеринбурге назвали условия для отключения отопления после того, как горожане пожаловались на огненные батареи в начале марта.

Дело в том, что в город пришло потепление, и некоторым жителям стало некомфортно находиться дома с включенными батареями, пишет Е1.

Дома очень жарко, духота. И это при том, что окна открыты! — жалуются екатеринбуржцы.

В администрации напомнили, что батареи отключат тогда, когда это сделать позволит погода. Для этого нужно соблюсти условия: температура выше +8 градусов должна продержаться более пяти дней подряд. По прогнозам, это произойдет в начале мая.

Ранее в Госдуме объяснили, кто должен оплачивать замену батареи отопления в квартире.

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#Общество#Свердловская область#Потепление#Погода#Отопление#Жалобы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Отключение отопления
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