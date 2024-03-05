Не хотят пройти 300 метров: мэр Екатеринбурга ответил на жалобы из-за трамвая №1

По его словам, изменения были необходимы. рассматривались разные варианты, в итоге был найден компромиссный и самый целесообразный. Он признал, что поступали жалобы от населения ВИЗа: одним теперь приходится делать пересадки, другим — идти пешком «лишние 300 метров». Тем не менее, жалобы не были массовыми, добавил мэр.