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Мэр Екатеринбурга Орлов прокомментировал жалобы на трамвайный маршрут №1

Не хотят пройти 300 метров: мэр Екатеринбурга ответил на жалобы из-за трамвая №1

5 марта 2024, 12:19
Фото: 1MI

Мэр Екатеринбурга Орлов прокомментировал жалобы на трамвайный маршрут №1

Градоначальник Екатеринбурга Алексей Орлов объявил жителям ВИЗа, недовольным изменением трамвайного маршрута №1, что это был единственный целесообразный вариант.

С 23 декабря в район Академический в Екатеринбурге начал ходить трамвай №1. Жители ВИЗа при этом остались недовольны изменениями привычного маршрута и начали жаловаться в мэрию на возникшие неудобства. Ситуацию на пресс-конференции во вторник, 5 марта, прокомментировал глава администрации Алексей Орлов.

По его словам, изменения были необходимы. рассматривались разные варианты, в итоге был найден компромиссный и самый целесообразный. Он признал, что поступали жалобы от населения ВИЗа: одним теперь приходится делать пересадки, другим — идти пешком «лишние 300 метров». Тем не менее, жалобы не были массовыми, добавил мэр.

На сегодняшний день трамвай №1 очень востребован и перевозит 16-18 тысяч пассажиров в сутки. В будущем администрация Екатеринбурга не исключает использования на данном маршруте двухсекционных трамваев, подчеркнул Алексей Орлов.

В Нижнем Тагиле временно не будет работать электробус «Генерал».

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#Общество#Транспорт#Маршрут#Трамвай#Жители#Изменение#Недовольство#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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