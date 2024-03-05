Не хотят пройти 300 метров: мэр Екатеринбурга ответил на жалобы из-за трамвая №1

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
С 23 декабря в район Академический в Екатеринбурге начал ходить трамвай №1. Жители ВИЗа при этом остались недовольны изменениями привычного маршрута и начали жаловаться в мэрию на возникшие неудобства. Ситуацию на пресс-конференции во вторник, 5 марта, прокомментировал глава администрации Алексей Орлов.
По его словам, изменения были необходимы. рассматривались разные варианты, в итоге был найден компромиссный и самый целесообразный. Он признал, что поступали жалобы от населения ВИЗа: одним теперь приходится делать пересадки, другим — идти пешком «лишние 300 метров». Тем не менее, жалобы не были массовыми, добавил мэр.
На сегодняшний день трамвай №1 очень востребован и перевозит 16-18 тысяч пассажиров в сутки. В будущем администрация Екатеринбурга не исключает использования на данном маршруте двухсекционных трамваев, подчеркнул Алексей Орлов.
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