Офис за 900 миллионов продается в старом доме в Екатеринбурге

Также ранее на продажу была выставлена квартира за 38,8 миллиона. Она находится в здании мельницы-памятника. Также в городе продается 38-летний красный «Запорожец». Владелец оценил его в два миллиона рублей. Машина окрашена в красный цвет даже внутри салона.