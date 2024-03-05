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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Офис за 900 миллионов выставлен на продажу в Екатеринбурге

Офис за 900 миллионов продается в старом доме в Екатеринбурге

5 марта 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney

Офис за 900 миллионов выставлен на продажу в Екатеринбурге

41-летнее офисное здание в Екатеринбурге продается за 900 миллионов рублей. Это 13-этажное здание, которое находится на улице Тургенева, 13.

Раньше в нем располагались популярные СМИ города. Объявление размещено на одном из сайтов.

Автор объявления подчеркивает, что в здании есть офисная отделка, красивый холл, два лифта, видеонаблюдение, а также охрана.

Площадь здания — 8,6 тысячи «квадратов». На первом этаже находится кафе. Около сооружения есть парковка, рассчитанная на 20 машин. Сейчас здание арендуют люди, которые заключили с владельцем краткосрочные договоры.

Также ранее на продажу была выставлена квартира за 38,8 миллиона. Она находится в здании мельницы-памятника. Также в городе продается 38-летний красный «Запорожец». Владелец оценил его в два миллиона рублей. Машина окрашена в красный цвет даже внутри салона.

38-летняя красная машина продается в Екатеринбурге за два миллиона
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#Экономика#Строительство#Аренда#Продажа#Недвижимость#Офис#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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