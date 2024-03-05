Офис за 900 миллионов продается в старом доме в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Раньше в нем располагались популярные СМИ города. Объявление размещено на одном из сайтов.
Автор объявления подчеркивает, что в здании есть офисная отделка, красивый холл, два лифта, видеонаблюдение, а также охрана.
Площадь здания — 8,6 тысячи «квадратов». На первом этаже находится кафе. Около сооружения есть парковка, рассчитанная на 20 машин. Сейчас здание арендуют люди, которые заключили с владельцем краткосрочные договоры.