Оплата в муниципальных автобусах Нижнего Тагила будет взиматься при входе

В Нижнем Тагиле планируют ввести оплату при входе в муниципальные автобусы

В Нижнем Тагиле с 1 марта 2024 года начали ездить семь маршрутов муниципальных автобусов. В некоторых из них уже сейчас оплата с пассажиров берется при входе в транспорт.