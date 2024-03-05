Оплата в муниципальных автобусах Нижнего Тагила будет взиматься при входе

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
На сегодняшний день у перевозчиков Нижнего Тагила обычно пассажиры оплачивают проезд при выходе из автобусов. Однако, в некоторых муниципальных автобусах, которые начали ездить в городе с 1 марта, плата взимается сразу при входе.
Экспериментально, такая практика действует сейчас на маршрутах № 13, 58 и 61. А в МУП «Тагильский трамвай» заявили, что в перспективе запланирован перевод всех автобусов на такую систему, выяснила редакция TagilCity.ru.
Между тем, во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила введена безналичная оплата проезда.