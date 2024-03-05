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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Нижнем Тагиле планируют ввести оплату при входе в муниципальные автобусы

Оплата в муниципальных автобусах Нижнего Тагила будет взиматься при входе

5 марта 2024, 12:01
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле планируют ввести оплату при входе в муниципальные автобусы

В Нижнем Тагиле с 1 марта 2024 года начали ездить семь маршрутов муниципальных автобусов. В некоторых из них уже сейчас оплата с пассажиров берется при входе в транспорт.

На сегодняшний день у перевозчиков Нижнего Тагила обычно пассажиры оплачивают проезд при выходе из автобусов. Однако, в некоторых муниципальных автобусах, которые начали ездить в городе с 1 марта, плата взимается сразу при входе.

Экспериментально, такая практика действует сейчас на маршрутах № 13, 58 и 61. А в МУП «Тагильский трамвай» заявили, что в перспективе запланирован перевод всех автобусов на такую систему, выяснила редакция TagilCity.ru.

Между тем, во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила введена безналичная оплата проезда.

Расписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле. Список
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