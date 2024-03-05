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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Екатеринбурге перевозчиков переведут на брутто-контракты

Оплата за проезд в автобусах Екатеринбурга будет направляться в бюджет города

5 марта 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге перевозчиков переведут на брутто-контракты

Перевозчики Екатеринбурга будут переведены на брутто-контракты. Они будут получать деньги за перевозки, а не за приобретенные гражданами билеты.

Выручка с билетов направят в городской бюджет. Оценка будет даваться тому, как перевозчик придерживается расписания, насколько автобусы соответствуют качеству.

Благодаря брутто-контрактам перевозчики смогут поднять оклады персоналу на 30%. Кроме того, в договорах пропишут обязанность менять транспортные средства на автобусы более высокого класса. Информацию анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что глава города также сообщал, что в планах нет поднятия стоимости проезда в городских автобусах. Он назвал транспортные средства не слишком комфортными для того, чтобы увеличивать цену. Сейчас в Екатеринбурге стоимость проезда установлена в 33 рубля.

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