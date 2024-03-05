Оплата за проезд в автобусах Екатеринбурга будет направляться в бюджет города

Напомним, что глава города также сообщал, что в планах нет поднятия стоимости проезда в городских автобусах. Он назвал транспортные средства не слишком комфортными для того, чтобы увеличивать цену. Сейчас в Екатеринбурге стоимость проезда установлена в 33 рубля.