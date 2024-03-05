Острая нехватка швей и технологов наблюдается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Преимущественно не хватает швей, раскройщиков и технологов, а также слесарей. В каждом муниципалитете такой спрос в последнее время увеличился на 30-68%, пишут «Известия».
При этом у данных специалистов увеличились зарплаты на 21%. В январе прошлого года они зарабатывали около 60,2 тысяч, то теперь — до 73 тысяч.
Ранее сообщалось, что в регионе стало больше высокооплачиваемых вакансий. Это работа в сфере недвижимости, автомобильного бизнеса, строительстве, транспортном направлении, производстве. Кроме того, по прежнему популярны айтишники.