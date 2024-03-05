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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Екатеринбурге не хватает швей и технологов

Острая нехватка швей и технологов наблюдается в Екатеринбурге

5 марта 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге не хватает швей и технологов

В Екатеринбурге, Челябинске и Перми наблюдается дефицит кадров. Это при том, что их зарплаты растут.

Преимущественно не хватает швей, раскройщиков и технологов, а также слесарей. В каждом муниципалитете такой спрос в последнее время увеличился на 30-68%, пишут «Известия».

При этом у данных специалистов увеличились зарплаты на 21%. В январе прошлого года они зарабатывали около 60,2 тысяч, то теперь — до 73 тысяч.

Ранее сообщалось, что в регионе стало больше высокооплачиваемых вакансий. Это работа в сфере недвижимости, автомобильного бизнеса, строительстве, транспортном направлении, производстве. Кроме того, по прежнему популярны айтишники.

Необычные вакансии в России: лесопатолог, коренщик, соматиполог и другие
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#Экономика#Зарплата#Пермь#Челябинск#Вакансии#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Активные вакансии#Слесари#Швеи
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