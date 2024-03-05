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Жители Екатеринбурга заметили группу полицейских возле школы

Полицейские оцепили школу №63 в Екатеринбурге

5 марта 2024, 03:49
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга заметили группу полицейских возле школы

В Екатеринбурге к школе №63 в районе ВИЗа прибыло 20 сотрудников правоохранительных органов на служебных машинах. Их заметили горожане 4 марта 2024 года.

Вскоре выяснилось, что в этой школе состоялись учения по безопасности граждан, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Также Горелых отметил, что подобные тренировки будут неоднократно проходить в разных городах региона, в том числе и в Екатеринбурге.

Напомним, в феврале 2024 года в Нижнем Тагиле у сотрудников спасательной службы прошли учения в больнице №1.

По плану специалисты проводили эвакуацию пациентов и сотрудников медучреждения после случившегося взрыва. После эвакуации спасателям нужно было передать пострадавших врачам.

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