tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

В Первоуральске пропал 72-летний пенсионер

Пожилого мужчину с пробелами в памяти сутки ищут в Первоуральске

5 марта 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney

В Первоуральске пропал 72-летний пенсионер

Пожилой мужчина пропал в Первоуральске. Его ищут уже сутки, с 4 марта.

Дедушке 72 года. Его зовут Владимир Лимонов. В понедельник он ушел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры «Лиза Алерт». Мужчина худощав и был одет в черный пуховик. Пропавший может нуждаться в помощи медиков.

Фото: «Лиза Алерт»

Поиски продолжались и ночью. Добровольцы прочесывали городские улицы. К утру появилась информация, что дедушка мог уехать в Екатеринбург. Теперь зона поиска расширяется.

Дедушка страдает от потери памяти. Стражи порядка призвали горожан обратить внимание на встречающихся на пути пожилых мужчин, особенно поблизости к вокзалам.

Ранее сообщалось, что из психиатрической екатеринбургской клиники сбежал рецидивист. Он имеет несколько судимостей, а в клинику его отправили на проверки на вменяемость.

В Полевском ищут нуждающегося в медпомощи подростка
Узнать подробнее
Читайте также:
15-летнего подростка три дня ищут в ЕкатеринбургеНеобычную собаку с тягой к приключениям ищут в ЕкатеринбургеПропал при загадочных обстоятельствах: в Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом на лице
#Происшествия#Первоуральск#Пенсионеры#Память#Вокзал#Дедушка#Пропажа#Лиза Алерт#Потеря памяти#Екатеринбург#Пожилой мужчина#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03