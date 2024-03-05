Пожилого мужчину с пробелами в памяти сутки ищут в Первоуральске

Дедушке 72 года. Его зовут Владимир Лимонов. В понедельник он ушел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры «Лиза Алерт». Мужчина худощав и был одет в черный пуховик. Пропавший может нуждаться в помощи медиков.