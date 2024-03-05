Пожилого мужчину с пробелами в памяти сутки ищут в Первоуральске

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Дедушке 72 года. Его зовут Владимир Лимонов. В понедельник он ушел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры «Лиза Алерт». Мужчина худощав и был одет в черный пуховик. Пропавший может нуждаться в помощи медиков.
Поиски продолжались и ночью. Добровольцы прочесывали городские улицы. К утру появилась информация, что дедушка мог уехать в Екатеринбург. Теперь зона поиска расширяется.
Дедушка страдает от потери памяти. Стражи порядка призвали горожан обратить внимание на встречающихся на пути пожилых мужчин, особенно поблизости к вокзалам.
Ранее сообщалось, что из психиатрической екатеринбургской клиники сбежал рецидивист. Он имеет несколько судимостей, а в клинику его отправили на проверки на вменяемость.