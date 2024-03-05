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Два автомобиля столкнулись на трассе под Первоуральском

Пожилой водитель столкнулся с иномаркой на трассе под Первоуральском

5 марта 2024, 03:25
Фото: 1MI

Два автомобиля столкнулись на трассе под Первоуральском

66-летний водитель иномарки Hyundai Creta столкнулся с автомобилем Haval на трассе под Первоуральском. ДТП произошло 4 марта 2024 года.

Водитель Hyundai разворачивался в неположенном месте. В этот момент навстречу в Haval ехала 64-летняя женщина. Автомобилист не уступил ей дорогу, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В аварии водитель и пассажирка Hyundai получили ссадины. Серьезных травм у них не обнаружилось. В ГИБДД проводят проверку по факту данного ЧП.

Напомним, 2 марта 2024 года в Екатеринбурге водитель такси врезался в трамвай. В связи с этим временно приостановили трамвайное движение. Известно, что пострадавших нет.

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