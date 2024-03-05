Пожилой водитель столкнулся с иномаркой на трассе под Первоуральском

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Водитель Hyundai разворачивался в неположенном месте. В этот момент навстречу в Haval ехала 64-летняя женщина. Автомобилист не уступил ей дорогу, в результате чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии водитель и пассажирка Hyundai получили ссадины. Серьезных травм у них не обнаружилось. В ГИБДД проводят проверку по факту данного ЧП.
Напомним, 2 марта 2024 года в Екатеринбурге водитель такси врезался в трамвай. В связи с этим временно приостановили трамвайное движение. Известно, что пострадавших нет.