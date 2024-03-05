Шаг на встречу чистоте. Как сделать свое поведение экологичным?

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Прежде всего стоит пересмотреть свои «покупательские» привычки. Приобретайте только качественные вещи, тогда они прослужат гораздо дольше. Заранее продумывайте, как вещи впишутся в гардероб и с чем их можно будет скомбинировать.
В открытом доступе есть масса информации о базовом гардеробе, как его сформировать. Такой подход не только экологичный, но еще и поможет сэкономить семейный бюджет, — отметила руководитель проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле Наталья Светлакова.
Устоявшийся миф о том, что все экологические вопросы решит сбор вторичного сырья, в корне неверен.
Даже переработка алюминиевой банки, которую выбирают из твердых коммунальных отходов, является энергозатратной. А пластиковое сырье могут вторично использовать от 4 до 10 раз, затем его качество снижается, — пояснила Наталья Светлакова.
Существенные проблемы возникают и с привычными нам упаковками, например, тетрапаком. На сегодняшний день в России очень мало предприятий, которые его перерабатывают, поэтому организация сбора и транспортировки этой многослойной упаковки экономически затратна. В основном тетрапак отправляется на полигон.
Я гостям экодома объясняю так: упаковка, которая не тянется, шуршит и блестит — все это неперерабатываемые материалы. Такой привычный для всех красивый блестящий мешочек для чайного пакетика изготовлен из полипропилена с примесями и обозначается C/PP. Шоколадные батончики, пирожные — вся эта композитная упаковка редко и трудно перерабатывается, поскольку в ней пленка соединена с примесями и пока что нет технологий, как эти материалы разъединять, — рассказала руководитель проекта.
Пластик с маркировкой 5, 6 и 7 также мало где перерабатывается, поэтому дорога ему — на полигон. Правда проекту «Экодом» в Нижнем Тагиле повезло: в городе есть предприятие по изготовлению полимерпесчаной тротуарной плитки и бордюров. В производстве используются все виды пластика. Уже сейчас есть договоренности, согласно которым «Народный» принимает у себя пластик непопулярных у переработчиков кодов и отправляет местному производителю.
Важным шагом на пути к экологичному поведению считается отношение человека к его вещам.
Часто мы стремимся заменить вещь, даже в том случае, если есть возможность ее починить, тем самым избавляя себя от трудностей. Однако для производства новой вещи тратятся ценные ресурсы. Если есть спрос, значит будет и предложение. С точки зрения не сиюминутного удобства, а с точки зрения экологичного подхода к жизни, нужно пробовать вдыхать в свои вещи вторую жизнь. Это ответственный и рациональный подход, — считает специалист.
Так, например, если одежда, книги, мебель или бытовые приборы еще пригодные для использования, но не нужны, то, возможно, стоит отдать их в другие руки. Как правило, так поступают с деткой одеждой и игрушками.
Если хорошая вещь стала не нужна вам или вашим детям, то это еще не значит, что она не пригодится кому-то из ваших знакомых. Обычно есть активное сообщество по обмену у молодых мамочек — они передают там одежду и игрушки. Почему бы не предлагать какие-то вещи через дворовые чаты и другие сообщества. Кстати, это один из способов завести приятелей и даже друзей, а то люди часто жалуются, что не хватает общения, каждый сам по себе. Начните делиться! — призвала Наталья Светлакова.
В Нижнем Тагиле есть порядка 25 пунктов приема вторичного сырья. Туда можно отдельно сдавать полезные фракции, например, макулатуру, металл, пленку, стекло, пластик. Их также можно привезти в экодом «Народный», который располагается в одноименном парке.
Напомним, в экологическом пространстве, помимо еженедельных мастер-классов для тагильчан, запущен новый проект по созданию одежды, аксессуаров и предметов интерьера из полиэтилена «Творческая студия». Авторы смогут представить свои коллекции на фэшн-показе весной 2024 года.
А еще все гости экодома могут познакомиться с работами победителей конкурса «АпсСтайл». Представленные одежда и сумки изготовлены из рекламных баннеров, ПВХ-пленки, обрезков натяжных потолков, старых надувных матрасов и даже велосипедных шин.
Все проекты экодома реализуются с использованием современных технологий и установок. Совсем недавно здесь появились термопресс и запайщик. При помощи этого оборудования из пластика или других материалов получится создать крепкое многослойное полотно и соединить изделия одним красивым швом. Помимо этого здесь есть 3D-принтер, который печатает изделия из переработанного пластика и велошредер. Функциональность этого агрегата не зависит от электричества, ведь он запускается с помощью велосипедного привода.
Все желающие смогут крутить колеса и получать пластиковую крошку. Далее ее необходимо засыпать в инжектор, размягчить, а затем погрузить в пресс-форму, где на финальном этапе получится изготовить сувенирное изделие любого понравившегося цвета.
Где бы не находились люди: в большом городе или маленьком селе, экологическое поведение доступно всем. Нужно просто сделать шаг на встречу чистоте и планета станет лучше.