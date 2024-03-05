Шаг на встречу чистоте. Как сделать свое поведение экологичным?

Все проекты экодома реализуются с использованием современных технологий и установок. Совсем недавно здесь появились термопресс и запайщик. При помощи этого оборудования из пластика или других материалов получится создать крепкое многослойное полотно и соединить изделия одним красивым швом. Помимо этого здесь есть 3D-принтер, который печатает изделия из переработанного пластика и велошредер. Функциональность этого агрегата не зависит от электричества, ведь он запускается с помощью велосипедного привода.