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В экодоме Нижнего Тагила рассказали о пути к экологичному поведению

Шаг на встречу чистоте. Как сделать свое поведение экологичным?

5 марта 2024, 05:00
Фото: tagilcity.ru

В экодоме Нижнего Тагила рассказали о пути к экологичному поведению

В конце прошлого года в Нижнем Тагиле открылася экодом «Народный». Здесь уже успели провести множество различных мероприятий и дали старт творческим студиям. Руководитель проекта Наталья Светлакова рассказала о том, как сделать свое поведение более экологичным и как защитить природу родного города.

Попробуйте отказаться от импульсивных покупок

Прежде всего стоит пересмотреть свои «покупательские» привычки. Приобретайте только качественные вещи, тогда они прослужат гораздо дольше. Заранее продумывайте, как вещи впишутся в гардероб и с чем их можно будет скомбинировать.

В открытом доступе есть масса информации о базовом гардеробе, как его сформировать. Такой подход не только экологичный, но еще и поможет сэкономить семейный бюджет, — отметила руководитель проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле Наталья Светлакова.

Не покупайте вещи и продукты в одноразовой и неперерабатываемой упаковке

Устоявшийся миф о том, что все экологические вопросы решит сбор вторичного сырья, в корне неверен.

Даже переработка алюминиевой банки, которую выбирают из твердых коммунальных отходов, является энергозатратной. А пластиковое сырье могут вторично использовать от 4 до 10 раз, затем его качество снижается, — пояснила Наталья Светлакова.

Существенные проблемы возникают и с привычными нам упаковками, например, тетрапаком. На сегодняшний день в России очень мало предприятий, которые его перерабатывают, поэтому организация сбора и транспортировки этой многослойной упаковки экономически затратна. В основном тетрапак отправляется на полигон.

Я гостям экодома объясняю так: упаковка, которая не тянется, шуршит и блестит — все это неперерабатываемые материалы. Такой привычный для всех красивый блестящий мешочек для чайного пакетика изготовлен из полипропилена с примесями и обозначается C/PP. Шоколадные батончики, пирожные — вся эта композитная упаковка редко и трудно перерабатывается, поскольку в ней пленка соединена с примесями и пока что нет технологий, как эти материалы разъединять, — рассказала руководитель проекта.
Руководитель проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле Наталья Светлакова.Руководитель проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле Наталья Светлакова.
Руководитель проекта «Экодом» в Нижнем Тагиле Наталья Светлакова.
Фото: tagilcity.ru

Пластик с маркировкой 5, 6 и 7 также мало где перерабатывается, поэтому дорога ему — на полигон. Правда проекту «Экодом» в Нижнем Тагиле повезло: в городе есть предприятие по изготовлению полимерпесчаной тротуарной плитки и бордюров. В производстве используются все виды пластика. Уже сейчас есть договоренности, согласно которым «Народный» принимает у себя пластик непопулярных у переработчиков кодов и отправляет местному производителю.

Не выбрасывайте вещи, которые вышли из строя

Важным шагом на пути к экологичному поведению считается отношение человека к его вещам.

Часто мы стремимся заменить вещь, даже в том случае, если есть возможность ее починить, тем самым избавляя себя от трудностей. Однако для производства новой вещи тратятся ценные ресурсы. Если есть спрос, значит будет и предложение. С точки зрения не сиюминутного удобства, а с точки зрения экологичного подхода к жизни, нужно пробовать вдыхать в свои вещи вторую жизнь. Это ответственный и рациональный подход, — считает специалист.

Так, например, если одежда, книги, мебель или бытовые приборы еще пригодные для использования, но не нужны, то, возможно, стоит отдать их в другие руки. Как правило, так поступают с деткой одеждой и игрушками.

Если хорошая вещь стала не нужна вам или вашим детям, то это еще не значит, что она не пригодится кому-то из ваших знакомых. Обычно есть активное сообщество по обмену у молодых мамочек — они передают там одежду и игрушки. Почему бы не предлагать какие-то вещи через дворовые чаты и другие сообщества. Кстати, это один из способов завести приятелей и даже друзей, а то люди часто жалуются, что не хватает общения, каждый сам по себе. Начните делиться! — призвала Наталья Светлакова.

Сдавайте отходы в пункты приема вторсырья

В Нижнем Тагиле есть порядка 25 пунктов приема вторичного сырья. Туда можно отдельно сдавать полезные фракции, например, макулатуру, металл, пленку, стекло, пластик. Их также можно привезти в экодом «Народный», который располагается в одноименном парке.

Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле.Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле.
Экодом "Народный" в Нижнем Тагиле.Экодом "Народный" в Нижнем Тагиле.
Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, в экологическом пространстве, помимо еженедельных мастер-классов для тагильчан, запущен новый проект по созданию одежды, аксессуаров и предметов интерьера из полиэтилена «Творческая студия». Авторы смогут представить свои коллекции на фэшн-показе весной 2024 года.

А еще все гости экодома могут познакомиться с работами победителей конкурса «АпсСтайл». Представленные одежда и сумки изготовлены из рекламных баннеров, ПВХ-пленки, обрезков натяжных потолков, старых надувных матрасов и даже велосипедных шин.

Победители конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.Победители конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.
Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.
Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.
Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.
Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.
Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.Коллекция одежды на выставке конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.
Победители конкурса «АпсСтайл» в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Все проекты экодома реализуются с использованием современных технологий и установок. Совсем недавно здесь появились термопресс и запайщик. При помощи этого оборудования из пластика или других материалов получится создать крепкое многослойное полотно и соединить изделия одним красивым швом. Помимо этого здесь есть 3D-принтер, который печатает изделия из переработанного пластика и велошредер. Функциональность этого агрегата не зависит от электричества, ведь он запускается с помощью велосипедного привода.

Запайщик.Запайщик.
Термопресс.Термопресс.
3D-принтер.3D-принтер.
Велошредер.Велошредер.
Запайщик.
Фото: tagilcity.ru

Все желающие смогут крутить колеса и получать пластиковую крошку. Далее ее необходимо засыпать в инжектор, размягчить, а затем погрузить в пресс-форму, где на финальном этапе получится изготовить сувенирное изделие любого понравившегося цвета.

Фото: tagilcity.ru

Где бы не находились люди: в большом городе или маленьком селе, экологическое поведение доступно всем. Нужно просто сделать шаг на встречу чистоте и планета станет лучше.

Точка притяжения неравнодушных: в Нижнем Тагиле открылся первый экодом
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