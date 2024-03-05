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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Сильный ветер накроет Нижний Тагил 8 марта

Сильный ветер накроет Нижний Тагил 8 марта

5 марта 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле 8 марта будет ветреная погода. При этом столбики термометров покажут минусовые отметки.

Международный женский день в этом году выпадает на пятницу, 8 марта. В этот день в Нижнем Тагиле ветер поднимется до 10 метров в секунду. Такая погода будет стоять весь день. Это следует из данных сайта Гисметео.

Так, утром прогнозируется -5 градусов, в обед -3, а вечером снова -5. При этом днем будет ясная погода. Осадков в праздничный день не прогнозируется.

А уже на следующий день, 9 марта, по прогнозам синоптиков будет снежно. Норма выпавшего снега может немного превысить норму. Ветер в этот день усилится до 8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что снег из-за атмосферного фронта придет в Свердловскую область. А в ночь на 8 марта в регионе может резко похолодать до -27 градусов.

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