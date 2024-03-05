СК возбудил дело из-за скандала с рабством на ферме в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Уголовное дело было возбуждено за незаконное лишение свободы человека, которое совершила группа людей по предварительному сговору, рассказали в Telegram-канале «Травмпункт».
Хозяину фермы сейчас грозит до пяти лет принудительных работ или тюремного заключения.
Напомним, сотрудник фермы, приехавший на заработки из Беларуси, рассказал о том, что он 10 месяцев работал бесплатно, кроме того, мужчина подвергался избиению.
При этом фермер утверждает, что он не выдавал ему зарплату, так как на нее рабочий покупал себе алкоголь и уходил в запой, а деньги он присылал бывшей жене сотрудника в качестве алиментов.