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Возбуждено дело после скандала с рабством сотрудника на ферме в Первоуральске

СК возбудил дело из-за скандала с рабством на ферме в Свердловской области

5 марта 2024, 05:01
Фото: 1MI

Возбуждено дело после скандала с рабством сотрудника на ферме в Первоуральске

Следком возбудил уголовное дело после того, как сотрудник фермы в Первоуральске, приехавший из Беларуси, рассказал о том, что его держали в рабстве.

Уголовное дело было возбуждено за незаконное лишение свободы человека, которое совершила группа людей по предварительному сговору, рассказали в Telegram-канале «Травмпункт».

Хозяину фермы сейчас грозит до пяти лет принудительных работ или тюремного заключения.

Напомним, сотрудник фермы, приехавший на заработки из Беларуси, рассказал о том, что он 10 месяцев работал бесплатно, кроме того, мужчина подвергался избиению.

При этом фермер утверждает, что он не выдавал ему зарплату, так как на нее рабочий покупал себе алкоголь и уходил в запой, а деньги он присылал бывшей жене сотрудника в качестве алиментов.

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