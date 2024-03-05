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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

В Свердловской области ожидается снег 5 марта

Снег из-за атмосферного фронта придет в Свердловскую область

5 марта 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области ожидается снег 5 марта

Из-за атмосферного фронта в Свердловской области прогнозируется выпадение снега, а также похолодание до -5 градусов. Такая погода ожидается 5 марта 2024 года.

Фронт сместится с севера в южную сторону, вследствие чего в области возможны небольшие осадки. Об этом рассказал областной метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, в ночное время суток прогнозируется -2… -7 градусов, а днем 0… -5 градусов. В Екатеринбурге в этот день также, возможно, будет дуть ветер, порывы которого могут достигать 12 метров в секунду.

Напомним, ночью 7 марта 2024 года в Свердловской области может резко похолодать до -27 градусов, так как в регион придет холодный воздух со стороны Арктики.

Снежная погода вновь вернется в Свердловскую область
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