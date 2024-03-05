Снег из-за атмосферного фронта придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Фронт сместится с севера в южную сторону, вследствие чего в области возможны небольшие осадки. Об этом рассказал областной метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, в ночное время суток прогнозируется -2… -7 градусов, а днем 0… -5 градусов. В Екатеринбурге в этот день также, возможно, будет дуть ветер, порывы которого могут достигать 12 метров в секунду.
Напомним, ночью 7 марта 2024 года в Свердловской области может резко похолодать до -27 градусов, так как в регион придет холодный воздух со стороны Арктики.