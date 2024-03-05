tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Мужчины приехали на разборки в цыганский поселок в Екатеринбурге

Сотня мужчин в Екатеринбурге приехала к цыганам и потребовала поговорить с бароном

5 марта 2024, 12:07
Фото: Телеграм-канал «Русской общины»

Мужчины приехали на разборки в цыганский поселок в Екатеринбурге

Члены «Русской общины» приехали в цыганский поселок, чтобы найти угонщиков автомобиля. Они потребовали вызвать цыганского барона на серьезный разговор.

Дело в том, что екатеринбуржец выложил на сайте объявлений информацию о продаже «ВАЗ 2109», он заключил договор с покупателем и отдал машину «на тестирование». Однако мужчина исчез и не оплатил покупку.

Когда хозяин авто звонил угонщику, тот грозил ему «братками». Далее в ночь на 5 марта сотня общественников в черной одежде приехала в цыганский поселок на ВИЗе, чтобы самостоятельно найти аферистов.

В результате барон вышел на разговор, пишет 66.ru, машину вернули хозяину. Активисты заявили, что действовали в рамках закона и просто провели содержательную беседу.

Ранее жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за ценников в магазине. Они были расставлены неправильно. В результате она пригрозила всем судами.

Полиция обнаружила в Екатеринбурге угнанный у жителя Кургана Lexus
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьник угнал автомобиль и попал в ДТП в Камышловском районеЖители Ревды угнали ВАЗ вместе с хозяиномМерседес S-класса угнали из пермского автосервиса его же сотрудники
#Происшествия#Договор#Угон#Машина#ВИЗ#Цыгане#Угонщик#Угон автомобиля#18+#Екатеринбург#Разборки#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03