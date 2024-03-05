Сотня мужчин в Екатеринбурге приехала к цыганам и потребовала поговорить с бароном

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Дело в том, что екатеринбуржец выложил на сайте объявлений информацию о продаже «ВАЗ 2109», он заключил договор с покупателем и отдал машину «на тестирование». Однако мужчина исчез и не оплатил покупку.
Когда хозяин авто звонил угонщику, тот грозил ему «братками». Далее в ночь на 5 марта сотня общественников в черной одежде приехала в цыганский поселок на ВИЗе, чтобы самостоятельно найти аферистов.
В результате барон вышел на разговор, пишет 66.ru, машину вернули хозяину. Активисты заявили, что действовали в рамках закона и просто провели содержательную беседу.
Ранее жительница Екатеринбурга устроила скандал из-за ценников в магазине. Они были расставлены неправильно. В результате она пригрозила всем судами.