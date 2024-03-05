«Сотрудник ФСБ» отобрал у пенсионерки из Екатеринбурга шесть миллионов

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Половина из этой суммы — ее личные средства. Оставшаяся часть — кредиты. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Пострадавшей женщине 67 лет. Она сама обратилась в правоохранительные органы. После было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Екатеринбурженка пояснила, что ей пришло смс от якобы бывшего начальника, который попросил ее ответить на звонок «ФСБ-шника». Позвонивший аферист сказал, что женщина подверглась мошенничеству. Далее на нее оформили несколько кредитов и убедили перевести аферистам все сбережения.
Кроме того, женщина подписала с мошенниками «подписку о неразглашении». Пенсионерка была уверена, что переводит все деньги на «безопасные счета», чтобы их не украли.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга путем обмана забрал более, чем у 300 граждан, 80 млн рублей.