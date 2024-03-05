«Сотрудник ФСБ» отобрал у пенсионерки из Екатеринбурга шесть миллионов

Екатеринбурженка пояснила, что ей пришло смс от якобы бывшего начальника, который попросил ее ответить на звонок «ФСБ-шника». Позвонивший аферист сказал, что женщина подверглась мошенничеству. Далее на нее оформили несколько кредитов и убедили перевести аферистам все сбережения.