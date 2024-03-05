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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Шесть миллионов отдала мошенникам пенсионерка из Екатеринбурга

«Сотрудник ФСБ» отобрал у пенсионерки из Екатеринбурга шесть миллионов

5 марта 2024, 10:09
Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Шесть миллионов отдала мошенникам пенсионерка из Екатеринбурга

В Екатеринбурге пожилая женщина попалась на уловку телефонных мошенников и отдала им около 6 миллионов рублей.

Половина из этой суммы — ее личные средства. Оставшаяся часть — кредиты. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пострадавшей женщине 67 лет. Она сама обратилась в правоохранительные органы. После было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Екатеринбурженка пояснила, что ей пришло смс от якобы бывшего начальника, который попросил ее ответить на звонок «ФСБ-шника». Позвонивший аферист сказал, что женщина подверглась мошенничеству. Далее на нее оформили несколько кредитов и убедили перевести аферистам все сбережения.

Кроме того, женщина подписала с мошенниками «подписку о неразглашении». Пенсионерка была уверена, что переводит все деньги на «безопасные счета», чтобы их не украли.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга путем обмана забрал более, чем у 300 граждан, 80 млн рублей.

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#Уголовное дело#ФСБ#Криминал#Пенсионерка#Мошенники#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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