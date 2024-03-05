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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В Нижнем Тагиле отремонтируют аварийную лестницу на проспекте Строителей

Спуск во двор на проспекте Строителей отремонтируют в Нижнем Тагиле

5 марта 2024, 14:23

В Нижнем Тагиле отремонтируют аварийную лестницу на проспекте Строителей

Нижнем Тагиле начнется благоустройство территории на у дома на проспекте Строителей, 5. Первым делом там отремонтируют аварийные лестницы.

Вопрос о благоустройстве спуска от дома №5 на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле задал во время прямого эфира местный житель мэру Владиславу Пинаеву. Он отметил, что лестница находится в аварийном состоянии.

Глава города пояснил, что территория там принадлежит разным многоквартирным домам. Проект по реконструкции будет поделен на две части. Уже принято решение о капитальном ремонте всех спусков.

Также мы приведем в хорошее состояние саму площадку вдоль проспекта Строителей. Место красивое. В рамках архитектурной подсветки есть заявка на дом, который находится напротив этой территории, — сказал Владислав Пинаев.

Он отметил, что второй этап реконструкции будет обсуждаться с местными жителями. Ранее в Нижнем Тагиле был представлен проект этой территории.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Благоустройство#Владислав Пинаев#Лестница#Ремонт#Проспект Строителей#Екатеринбург#Евгения Сафина
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