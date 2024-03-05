Спуск во двор на проспекте Строителей отремонтируют в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Вопрос о благоустройстве спуска от дома №5 на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле задал во время прямого эфира местный житель мэру Владиславу Пинаеву. Он отметил, что лестница находится в аварийном состоянии.
Глава города пояснил, что территория там принадлежит разным многоквартирным домам. Проект по реконструкции будет поделен на две части. Уже принято решение о капитальном ремонте всех спусков.
Также мы приведем в хорошее состояние саму площадку вдоль проспекта Строителей. Место красивое. В рамках архитектурной подсветки есть заявка на дом, который находится напротив этой территории, — сказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что второй этап реконструкции будет обсуждаться с местными жителями. Ранее в Нижнем Тагиле был представлен проект этой территории.