Стала известна судьба пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в поле

Самолет сел в поле 12 сентября 2023 года. В салоне было 165 человек. Специалисты высказывались, что члены экипажа не смогли правильно рассчитать, сколько топлива им нужно. В конце прошлого года пилотов просили уволиться, но они не пошли на этот шаг.