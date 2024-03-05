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Updated Сегодня, 13:14

Пилотов «Уральских авиалиний» не возвращают на работу после посадки в поле

Стала известна судьба пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в поле

5 марта 2024, 13:12
Фото: МЧС Новосибирской области

Пилотов «Уральских авиалиний» не возвращают на работу после посадки в поле

Пилоты «Уральских авиалиний», которые совершили экстренную посадку в поле под Новосибирском, находятся в отпуске. Все это время они остаются без зарплат.

Авиаперевозчик предлагал им работу на земле, но оба отказались, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний». Здесь отметили, что без работы летчики остаются на время проведения расследования. Речь идет о пилотах Сергее Белове и Эдуарде Семенове. Один из них получает пенсию.

Напомним, что одному пилоту 32 года, а второму 57 лет. Бортпроводники того же рейса были возвращены к работе еще в ноябре.

Самолет сел в поле 12 сентября 2023 года. В салоне было 165 человек. Специалисты высказывались, что члены экипажа не смогли правильно рассчитать, сколько топлива им нужно. В конце прошлого года пилотов просили уволиться, но они не пошли на этот шаг.

Напомним, что недавно рейс из Екатеринбурга в ЯНАО был перенесен из-за неполадки в двигателе.

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