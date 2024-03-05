Стала известна судьба пилотов «Уральских авиалиний», посадивших самолет в поле

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Авиаперевозчик предлагал им работу на земле, но оба отказались, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний». Здесь отметили, что без работы летчики остаются на время проведения расследования. Речь идет о пилотах Сергее Белове и Эдуарде Семенове. Один из них получает пенсию.
Напомним, что одному пилоту 32 года, а второму 57 лет. Бортпроводники того же рейса были возвращены к работе еще в ноябре.
Самолет сел в поле 12 сентября 2023 года. В салоне было 165 человек. Специалисты высказывались, что члены экипажа не смогли правильно рассчитать, сколько топлива им нужно. В конце прошлого года пилотов просили уволиться, но они не пошли на этот шаг.
Напомним, что недавно рейс из Екатеринбурга в ЯНАО был перенесен из-за неполадки в двигателе.