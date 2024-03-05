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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Тигр стал талисманом Всемирных игр дружбы в Москве и Екатеринбурге

Талисманом Всемирных игр дружбы в Москве и Екатеринбурге будет тигр

5 марта 2024, 17:05
Фото: Всемирные игры дружбы в ВК

Тигр стал талисманом Всемирных игр дружбы в Москве и Екатеринбурге

Персонажа для соревнований, которые Россия хочет сделать альтернативой для Олимпийских Игр, выбирали в несколько этапов.

Эксперты и жюри выбрали талисман, который должен стать символом Всемирных игр дружбы. Они пройдут в двух российских городах, Москве и Екатеринбурге, в сентябре 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте спортивного мероприятия.

Изначально рассматривались 17 вариантов, однако до финального голосования дошли только три — тигр, белка и медведь. В итоге в голосовании с отрывом всего в несколько голосов победил тигр.

Визуализацией образа талисмана для Всемирных игр дружбы занимались аниматоры «Союзмультфильма».

Тигр, у которого скоро появится имя, будет сопровождать всех участников соревнований — от спортсменов до волонтеров и зрителей. Также талисман будет использоваться в рекламной и информационной компании.

Ранее стало известно, что в альтернативной Олимпиаде планируют участвовать спортсмены из 15 стран.

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#Спорт#Москва#Соревнования#Жюри#Игры#Тигр#Талисман#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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