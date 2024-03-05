Талисманом Всемирных игр дружбы в Москве и Екатеринбурге будет тигр

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Эксперты и жюри выбрали талисман, который должен стать символом Всемирных игр дружбы. Они пройдут в двух российских городах, Москве и Екатеринбурге, в сентябре 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте спортивного мероприятия.
Изначально рассматривались 17 вариантов, однако до финального голосования дошли только три — тигр, белка и медведь. В итоге в голосовании с отрывом всего в несколько голосов победил тигр.
Визуализацией образа талисмана для Всемирных игр дружбы занимались аниматоры «Союзмультфильма».
Тигр, у которого скоро появится имя, будет сопровождать всех участников соревнований — от спортсменов до волонтеров и зрителей. Также талисман будет использоваться в рекламной и информационной компании.
Ранее стало известно, что в альтернативной Олимпиаде планируют участвовать спортсмены из 15 стран.