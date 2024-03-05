В Екатеринбурге студенты пытались пронести в поезд сигнальную ракетницу

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В Екатеринбурге транспортная полиция задержала на железнодорожном вокзале 21-летнего жителя Краснотурьинска и его приятеля. Студенты собирались пронести в поезд сигнальную ракетницу в виде ручки, сообщает пресс-служба ведомства.
Один из парней не прошел досмотр на пункте пропуска в вокзал. Тогда он попытался перекинуть вещи через забор с помощью своего друга. Молодых людей задержали и доставили в дежурную часть.
Запрещенные предметы были изъяты. Кроме того, студенты получили сутки административного ареста за нарушение транспортной безопасности.
Ранее стало известно, что по пути в Екатеринбург загорелся поезд «Орлан», который ехал из Челябинска.