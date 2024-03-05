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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В Екатеринбурге на ж/д вокзале задержали студентов с сигнальной ракетницей

В Екатеринбурге студенты пытались пронести в поезд сигнальную ракетницу

5 марта 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на ж/д вокзале задержали студентов с сигнальной ракетницей

Молодой человек при прохождении досмотра на ж/д вокзале в Екатеринбурге не смогу пронести ракетницу и газовый баллон, поэтому попытался передать их с помощью приятеля.

В Екатеринбурге транспортная полиция задержала на железнодорожном вокзале 21-летнего жителя Краснотурьинска и его приятеля. Студенты собирались пронести в поезд сигнальную ракетницу в виде ручки, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из парней не прошел досмотр на пункте пропуска в вокзал. Тогда он попытался перекинуть вещи через забор с помощью своего друга. Молодых людей задержали и доставили в дежурную часть.

Запрещенные предметы были изъяты. Кроме того, студенты получили сутки административного ареста за нарушение транспортной безопасности.

Ранее стало известно, что по пути в Екатеринбург загорелся поезд «Орлан», который ехал из Челябинска.

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#Транспорт#Краснотурьинск#Студенты#Арест#Железнодорожный вокзал#Запрещенные предметы#Екатеринбург#Транспортная полиция#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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