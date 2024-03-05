В Екатеринбурге суд отказал осужденному за крупную взятку банкиру в снятии судимости

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Судимость с бывшего высокопоставленного банкира Олега Коноплева не будет снята. Такое решение принял суд Октябрьского района Екатеринбурга. Ранее осужденный за взятку мужчина подал ходатайство о досрочном погашении своего условного срока, информирует пресс-служба Свердловского областного суда.
Высокопоставленный банкир Олег Коноплев пытался в 2015 году передать 7,5 млн рублей начальнику УВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, за это и попал под следствие
За дачу крупной взятки Коноплева осудили условно на пять лет, также он получил четыре года испытательного срока. Кроме того, экс-банкиру присудили выплатить штраф в 20 млн рублей.
Сейчас финансист попытался подать апелляционную жалобу, но суд отказался ее удовлетворить.
Ранее суд оставил под домашним арестом гендиректора «Исети» Малика гГайсина.