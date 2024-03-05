tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

В Екатеринбурге бывшему банкиру отказали в снятии судимости

В Екатеринбурге суд отказал осужденному за крупную взятку банкиру в снятии судимости

5 марта 2024, 09:10

В Екатеринбурге бывшему банкиру отказали в снятии судимости

Пытавшегося передать сотруднику УМВД 7,5 рублей Олега Коноплева осудили условно, но он попытался досрочно погасить судимость.

Судимость с бывшего высокопоставленного банкира Олега Коноплева не будет снята. Такое решение принял суд Октябрьского района Екатеринбурга. Ранее осужденный за взятку мужчина подал ходатайство о досрочном погашении своего условного срока, информирует пресс-служба Свердловского областного суда.

Высокопоставленный банкир Олег Коноплев пытался в 2015 году передать 7,5 млн рублей начальнику УВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, за это и попал под следствие

За дачу крупной взятки Коноплева осудили условно на пять лет, также он получил четыре года испытательного срока. Кроме того, экс-банкиру присудили выплатить штраф в 20 млн рублей.

Сейчас финансист попытался подать апелляционную жалобу, но суд отказался ее удовлетворить.

Ранее суд оставил под домашним арестом гендиректора «Исети» Малика гГайсина.

Читайте также:
Угрожал убить жену, бил ее и дважды водил пьяным: суд не стал сажать жителя ТагилаОбщественнику Ширшикову из Екатеринбурга грозит 6 лет за оскорбление ТатарскогоГромкие суды, крупный пожар, новый тест и десятки вакансий
#Суд#Уголовное дело#Криминал#Взятка#Судимость#Банкиры#Условный срок#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03