В Екатеринбурге в колонию отправили членов ОПГ за аферы с наркотиками и деньгами

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Екатеринбурге члены организованной преступной группировки отправились за решетку за преступления, связанные с наркотиками, вымогательством и похищением. Они проведут в колонии строго режима от 7,5 до 11 лет, информирует пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
Одно из преступлений ОПГ совершила в начале сентября 2023 года на улице Фрунзе. Преступники подбросили в машину мужчине сверток с наркотиками, а затем начали вымогать у него 250 тысяч рублей, чтобы замять «уголовное дело».
Через две недели члены ОПГ подставили другого мужчину, которого попросили забрать у пожилой женщины крупную сумму денег. Когда тот взял у пенсионерки сверток с деньгами, преступники начали угрожать ему уголовным преследованием за мошенничество. Далее потерпевшего посадили в машину и увезли к дому на проспекте Сахарова, где применяли к нему физическое насилие и требовали 500 тысяч рублей.
Один из осужденных аферистов в то время являлся сотрудником правоохранительных органов и при обработке жертв предъявлял подлинные документы сотрудника полиции.
После ареста все члены ОПГ прошли судебно-медицинскую экспертизу и были признаны вменяемыми.
Ранее мошенники украли партию цветов в Москве и переправили ее в Екатеринбург.