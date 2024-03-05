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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Екатеринбурге осуждены члены ОПГ за похищение и вымогательства

В Екатеринбурге в колонию отправили членов ОПГ за аферы с наркотиками и деньгами

5 марта 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге осуждены члены ОПГ за похищение и вымогательства

Преступники орудовали в Екатеринбурге и с помощью подстав и угроз выманивали у своих жертв крупные суммы денег.

В Екатеринбурге члены организованной преступной группировки отправились за решетку за преступления, связанные с наркотиками, вымогательством и похищением. Они проведут в колонии строго режима от 7,5 до 11 лет, информирует пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Одно из преступлений ОПГ совершила в начале сентября 2023 года на улице Фрунзе. Преступники подбросили в машину мужчине сверток с наркотиками, а затем начали вымогать у него 250 тысяч рублей, чтобы замять «уголовное дело».

Через две недели члены ОПГ подставили другого мужчину, которого попросили забрать у пожилой женщины крупную сумму денег. Когда тот взял у пенсионерки сверток с деньгами, преступники начали угрожать ему уголовным преследованием за мошенничество. Далее потерпевшего посадили в машину и увезли к дому на проспекте Сахарова, где применяли к нему физическое насилие и требовали 500 тысяч рублей.

Один из осужденных аферистов в то время являлся сотрудником правоохранительных органов и при обработке жертв предъявлял подлинные документы сотрудника полиции.

После ареста все члены ОПГ прошли судебно-медицинскую экспертизу и были признаны вменяемыми.

Ранее мошенники украли партию цветов в Москве и переправили ее в Екатеринбург.

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#Суд#Уголовное дело#Криминал#Обвинительный приговор#ОПГ#Колония#СК РФ#Вымогательство#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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