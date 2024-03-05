В Екатеринбурге в колонию отправили членов ОПГ за аферы с наркотиками и деньгами

Через две недели члены ОПГ подставили другого мужчину, которого попросили забрать у пожилой женщины крупную сумму денег. Когда тот взял у пенсионерки сверток с деньгами, преступники начали угрожать ему уголовным преследованием за мошенничество. Далее потерпевшего посадили в машину и увезли к дому на проспекте Сахарова, где применяли к нему физическое насилие и требовали 500 тысяч рублей.