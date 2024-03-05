tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Екатеринбурге 4 марта стал самым теплым днем в 2024 году

В Екатеринбурге зафиксирован самый теплый день года

5 марта 2024, 06:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге 4 марта стал самым теплым днем в 2024 году

В Екатеринбурге 4 марта было максимально тепло, если сравнивать между собой все дни 2024 года.

В этот день в городе было в среднем -1,5 градуса. Такой показатель на 3,7 градуса выше нормы. Одновременно с этим в скором времени в регионе ожидается похолодание.

По словам метеоролога Алексея Пулина, максимум холода ожидается в ночь с 6 на 7 марта. Столбики термометров могут опуститься ниже -20 градусов.

В уральской столице 5 марта будет облачно с прояснениями, ветер достигнет до 12 метров в секунду, пройдет снег. Днем потеплеет до 2 градусов.

Ранее сообщалось, что снег из-за атмосферного фронта придет в Свердловскую область 5 марта. Ночью, предположительно, будет -2… -7 градусов, а днем 0… -5 градусов.

Какая погода может привести к инсульту?
Узнать подробнее
Читайте также:
Снежная погода вновь вернется в Свердловскую областьКакая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
#Свердловская область#Снег#Похолодание#Холод#Окружающая среда#Ночь#Прояснения#Термометр#Екатеринбург#Норма#Метеоролог#Дарья Сорокина#Алексей Пулин
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Вчера, 07:53
Электробус «Генерал» в Нижнем Тагиле временно сошел с линии
Сегодня, 11:26
Жители Свердловской области останутся без телевидения
Сегодня, 08:45
Двое мужчин в Нижнем Тагиле пытались украсть более 500 тысяч из банкомата
Сегодня, 11:10
Без паники: врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори в Екатеринбурге
Сегодня, 09:33
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Вчера, 12:03