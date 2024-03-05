В Екатеринбурге зафиксирован самый теплый день года

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В этот день в городе было в среднем -1,5 градуса. Такой показатель на 3,7 градуса выше нормы. Одновременно с этим в скором времени в регионе ожидается похолодание.
По словам метеоролога Алексея Пулина, максимум холода ожидается в ночь с 6 на 7 марта. Столбики термометров могут опуститься ниже -20 градусов.
В уральской столице 5 марта будет облачно с прояснениями, ветер достигнет до 12 метров в секунду, пройдет снег. Днем потеплеет до 2 градусов.
Ранее сообщалось, что снег из-за атмосферного фронта придет в Свердловскую область 5 марта. Ночью, предположительно, будет -2… -7 градусов, а днем 0… -5 градусов.